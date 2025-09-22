Actriz que estuvo con B-King en México compartió romántico recuerdo juntos

La actriz venezolana Angie Miller, quien durante los últimos días estuvo muy activa en redes sociales pidiendo colaboración para dar con el paradero de B-King y Regio Clown, los dos artistas colombianos reportados como desaparecidos en México, reaccionó ante la noticia de que ambos fueron hallados sin vida.

A través de sus historias de Instagram, compartió sentidos mensajes tras su pérdida, así como un sorpresivo y romántico video el cual dejaría en evidencia que estarían en una relación sentimental, la cual terminó por causa de la violencia.

Miller apareció en una de las últimas publicaciones que hicieron los artistas con vida. En un video en la cuenta de Instagram de Regio Clown, en donde invitan a sus seguidores a un evento en Ciudad de México, están junto al manager de B-King y a Rogelio Mastracci, mejor amigo del DJ asesinado.

Angie Miller y su reacción tras la muerte de B-King

Inicialmente, compartió la noticia y con un desgarrador comentario expresó su rechazo por lo sucedido. "Hoy odio a México más que a mi vida. No es justo lo que está pasando", escribió junto a un emoji de corazón roto.

Posteriormente, le dedicó un sentido mensaje, señalando que tenían planes a futuro que se vieron truncados por la violencia. "¡No puedo con este dolor en mi pecho! Estábamos felices y con muchos proyectos en puerta. En donde quiera te llevaré conmigo. Estoy con tu familia y su dolor".

El romántico video de Angie Miller y B-King

Horas más tarde de confirmada la tragedia, Miller publicó un romántico video junto al artista colombiano. "El recuerdo más lindo que guardaré en mi memoria, que dolor todo esto. Te voy a querer siempre Byron", escribió acompañando su publicación.

En el video, se ve a B-King recostado sobre las piernas de la actriz venezolana, en donde comparten miradas tiernas y terminan cerrando con un beso, que hoy se convierte en un doloroso recuerdo de lo que alcanzaron a vivir.