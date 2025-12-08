CANAL RCN
Internacional

Luto en el deporte: atleta italiano falleció durante los Juegos Mundiales 2025 en China

El deportista quedó inconsciente mientras competía y varios días después falleció en un hospital mientras recibía atención médica.

Atleta italiano falleció Juegos Mundiales Mattia Debertolis
FOTO: @mattia_debertolis - IG

AFP

agosto 12 de 2025
07:04 p. m.
El atleta italiano de orientación Mattia Debertolis falleció en los Juegos Mundiales de Chengdu, en el suroeste de China, informaron los organizadores este martes 12 de agosto.

Debertolis "fue encontrado inconsciente durante la competición masculina de media distancia de orientación la mañana del viernes 8 de agosto", según un comunicado conjunto de los organizadores de los Juegos y de la Federación Internacional de Orientación (FIO).

"A pesar de recibir atención médica especializada inmediata en una de las principales instituciones médicas de China, falleció el 12 de agosto", agrega el comunicado sin precisar la causa del fallecimiento.

Mattia Debertolis y su participación en los Juegos Mundiales

En la orientación, los atletas navegan por un curso no demarcado utilizando mapa y compás, marcando los puntos designados a lo largo de la ruta en el tiempo más corto.

El evento celebrado a unos 50 km del centro de Chengdu, se efectuó bajo intenso calor y humedad, con temperaturas de más de 30 ºC.

Debertolis participaba en la final de la competencia masculina de distancia media cuando colapsó.

El ganador, el suizo Riccardo Rancan, completó el curso en 45 minutos y 22 segundos. El italiano figura como 137 en el Ranking Mundial de Orientación, y compite desde 2014, según la página web de la FIO.

Pronunciamiento de los organizadores de los Juegos Mundiales

Los organizadores de los Juegos Mundiales y la FIO aseguraron que "seguirán apoyando a la familai de Mattia Debertolis y la comunidad de orientación de todas las formas posible", indica el comunicado.

Los Juegos Mundiales son un evento multideportivo que se celebra cada cuatro años para disciplinas que no están incluidas en las Olimpiadas.

