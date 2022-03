Ya son más de 2,5 millones las personas que huyeron de Ucrania por invasión rusa, según ONU

Más de 2,5 millones de personas huyeron de Ucrania, de los cuales 116.000 ciudadanos de países terceros, desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero, indicó este viernes la Organización de las Naciones Unidas.

Lea, además: Bombardeo en Dnipro, Ucrania, cayó cerca de un jardín infantil y dejó un muerto

“El número de refugiados venidos de Ucrania trágicamente ha llegado hoy a 2,5 millones. Consideramos igualmente que dos millones de personas están desplazadas en el interior de Ucrania", indicó en un tuit el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), Filippo Grandi.

The number of refugees from Ukraine — tragically — has reached today 2.5 million.



We also estimate that about two million people are displaced inside Ukraine.



Millions forced to leave their homes by this senseless war.