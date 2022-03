¡Terrorífico! Desde varios ángulos, la aterradora caída del avión en China

El Boeing 737 de la compañía China Eastern Airlines volaba desde la ciudad de Kunming hacia la metrópolis de Guangzhou, pero "perdió el contacto cuando se encontraba sobrevolando la ciudad de Wuzhou", en la región montañosa de Guangxi, según un comunicado de la administración china de aviación civil (CAAC).

El presidente de China, Xi Jinping, se mostró "conmocionado" tras el accidente del avión con 132 personas a bordo este lunes en el sur del país, informó la televisión pública CCTV.

Xi pidió una investigación para que "se determinen las causas del accidente lo antes posible", dijo el canal.

En las redes sociales, personas que estuvieran cerca al lugar del accidente comenzaron a subir en las redes sociales videos del momento de la caída y el impacto, en las que se muestra a la aeronave caer en picada libre de forma aterradora.

En los últimos años, China ha mantenido unos buenos estándares de seguridad aérea, en un país repleto de aeropuertos recién construidos y cubierto por nuevas aerolíneas establecidas para atender el crecimiento vertiginoso del país en las últimas décadas.

El último gran accidente aéreo en China fue en agosto del 2010, con un saldo no confirmado de 42 víctimas.

The alleged moment of the crash of a passenger Boeing 737 of the Chinese airline China Eastern Airlines near Guangzhou. #China #Guangzhou pic.twitter.com/n2jJi5Djgr