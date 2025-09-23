CANAL RCN
Colombia

Mejor amiga de B-King mostró el último mensaje que recibió antes de su muerte

En las últimas horas, se reveló el último mensaje que habría enviado B-King a su mejor amiga.

B-King
Foto Freepik- Instagram

Noticias RCN

septiembre 23 de 2025
11:08 a. m.
La muerte de Regio Clown y B-King ha dejado sin alientos a los fanáticos y seres queridos. En las últimas horas, salió a la luz el último mensaje que habría enviado B-King a su mejor amiga.

¿Cuál fue el último mensaje de B-King a su mejor amiga?

El fallecimiento de los cantantes Byron Sánchez, más conocido como B-King y Jorge Luis Herrera, llamado Regio Clown ha causado una gran conmoción en Colombia y en México. Pues las autoridades confirmaron que ambos fueron hallados sin vida tras haber desaparecido el pasado 16 de septiembre.

En esta ocasión, Juan Camilo Gallego, mánager de B-King, reveló detalles sobre las últimas horas del artista. Según contó, antes de su desaparición, B-King habría enviado un supuesto mensaje a su mejor amiga, Carolina Londoño.

Él le habló a su mejor amiga, que se llama Carolina Londoño, una modelo que vive en Miami. Le dejó un mensaje y le dije que estaba bien y que tenía contarle algo. Ese fue el último mensaje de él hacia otra persona, comentó el mánager.

¿Qué dicen las autoridades mexicanas tras la muerte de B-King y Regio Clown?

La última pista sobre su paradero fue un registro en un gimnasio de Polanco. Días antes, el 14 de septiembre, se habían presentado en la discoteca ElectroLab como parte de una serie de conciertos programados en la Ciudad de México.

Las autoridades mexicanas revelaron que los cuerpos fueron hallados el 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán. Las autoridades mexicanas revelaron que los cuerpos fueron hallados el 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán.

Hasta el momento, no se han revelado mayores detalles sobre los posibles responsables del homicidio ni sobre los móviles del crimen, por lo que las investigaciones continúan en curso.

Las autoridades han señalado que se trabaja con diferentes líneas de indagación para dar con los culpables y ofrecer respuestas a los familiares de las víctimas, quienes exigen justicia.

