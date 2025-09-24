CANAL RCN
Revelaron un escalofriante audio de B-King antes de morir: "Que pase lo que tenga que pasar"

Luego de varios días de la muerte de B-King, se siguen conociendo nuevos detalles sobre los últimos momentos del artista.

B King audio
FOTO: B-King en Instagram | Freepik

Noticias RCN

septiembre 24 de 2025
03:44 p. m.
La muerte de Bayron Sánchez y Jorge Luis Herrera en México, dos artistas colombianos que inicialmente fueron reportados como desaparecidos, sigue dejando reacciones entre su circulo cercano, quienes han publicado detalles clave sobre lo sucedido.

Juan Camilo Gallego, manager de Sánchez, conocido artísticamente como B-King, compartió en sus redes sociales un video del artista en donde se le escucha decir varias frases estremecedoras en medio del misterio que rodea su fallecimiento.

El estremecedor audio que salió a la luz

En el video compartido por Gallego, el artista dice varias frases que no tendrían un contexto claro sobre a lo que se estaría refiriendo. Este mismo video ya estaba en la cuenta de B-King desde el 11 de agosto de este año, en donde hablaba sobre su vida musical.

Yo ya tomé una decisión, esta vez no voy a decir nada, no voy a molestar más. Simplemente, me voy a quedar observando y que las cosas pasen como tengan que pasar, no es más.

Este video fue compartido junto a uno mensaje del manager, quien escribió en su cuenta de Instagram. "Tu legado no acabará jamás, vida eterna. Tu mensaje llegará a todo el Mundo, tu cuerpo ya no está con nosotros pero tu propósito de amor y vida eterna llegará a muchos corazones".

¿Qué se sabe sobre la muerte de B-King y Regio Clown?

Este martes 23 de septiembre, la Fiscalía de Ciudad de México adelantó una rueda de prensa, en donde dieron detalles sobre la investigación en el caso de la muerte de ambos artistas, indicando que se comprobó que se desplazaron por voluntad propia desde el sector de Polanco hacia Iztapalapa, donde finalmente abandonarían sus cuerpos.

Además, la prensa ha venido revelando detalles, en donde se muestra un video en el que ambos colombianos van en un vehículo de gama alta en el que se habrían montado tras contratar un servicio de taxi.

