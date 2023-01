La batalla por el derecho al aborto en EE. UU. "no ha terminado", aseguró Joe Biden

La lucha por el derecho al aborto "no ha terminado", dijo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cinco décadas después de que un fallo histórico de la Corte Suprema garantizara ese derecho, antes de que la corte revocara su decisión en junio.

"Hoy debería haber sido el 50 aniversario de Roe vs. Wade", dijo el presidente demócrata en Twitter, refiriéndose al fallo original.

"En cambio, los funcionarios republicanos de MAGA" (partidarios del expresidente Donald Trump, con su eslogan Make America Great Again) "están librando una guerra contra el derecho de las mujeres a tomar sus propias decisiones sobre el cuidado de la salud".

Today should've been the 50th Anniversary of Roe v. Wade. Instead, MAGA Republican officials are waging a war on women's right to make their own health care decisions.



But this fight isn't over.