Estos son los avances de la primera sesión de negociaciones entre Rusia y Ucrania en los Emiratos Árabes

Rusia insiste en que las tropas ucranianas deben abandonar el este del país para avanzar en las negociaciones.

enero 23 de 2026
10:01 p. m.
El viernes, 23 de enero, los ojos del mundo estaban puestos en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, donde Rusia y Ucrania entablaron su primera sesión de negociaciones directas, en meses, bajo una condición tajante de Moscú: que el ejército ucraniano se retirara del este del país.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, fue enfático al declarar que "las Fuerzas Armadas ucranianas deben abandonar el Donbás, deben retirarse. Es una condición muy importante". Según el funcionario, "sin una solución a la cuestión territorial (...) no tiene sentido esperar la conclusión de un acuerdo a largo plazo".

Estados Unidos es el eje central de las conversaciones:

Estas conversaciones en los Emiratos Árabes Unidos representan el primer intento cara a cara para discutir el plan de paz impulsado por el gobierno de Donald Trump, tras cuatro años de una guerra que ha dejado decenas de miles de víctimas.

El Donbás, corazón minero e industrial que abarca Donetsk y Lugansk, se mantiene como el eje del conflicto.

La influencia de la Casa Blanca parece ser el motor de este nuevo ciclo. Una fuente cercana a las negociaciones confió a la agencia AFP que "muchas cosas dependerán de la posición de los estadounidenses". De hecho, la agenda incluyó una reunión económica paralela entre el enviado de Trump, Steve Witkoff, y el representante ruso Kirill Dmítriev.

Conversaciones se retomarán el fin de semana:

Pese a instalar la mesa, la tensión entre ambos países sigue estando en un punto máximo. Yuri Ushakov, asesor diplomático del Kremlin, dijo que, aunque están "sinceramente interesados en una solución del conflicto por medios político-diplomáticos (…) mientras no sea así, Rusia seguirá alcanzando sus objetivos (...) en el campo de batalla".

Mientras, el negociador ucraniano Rustem Umérov describió la sesión como un avance hacia "los parámetros para poner fin a la guerra de Rusia y la continuación lógica del proceso de negociación orientado a avanzar hacia una paz digna y duradera".

Tras finalizar esta primera sesión, está previsto que las tres delegaciones retomen las conversaciones este sábado. Mientras tanto, Zelenski mantiene un tono crítico hacia sus aliados europeos, a quienes describió en Davos como una región "fragmentada" y "perdida", carente de "voluntad política" frente a la figura de Vladimir Putin.

