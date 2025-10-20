Brasil autorizó exploración petrolera cerca del río Amazonas, a pocos días de la COP30

Petrobras recibió la autorización por parte del gobierno de Brasil para iniciar la exploración petrolera cerca de la desembocadura del Amazonas, un proyecto fuertemente criticado por ambientalistas, a días de que se celebre la COP30 sobre cambio climático.

"Petrobras cumple con todos los requisitos establecidos" por la agencia reguladora ambiental Ibama, dijo la compañía en un comunicado conocido por la AFP.

Tras un "riguroso proceso", la agencia dio permiso para perforar un pozo exploratorio en aguas profundas del denominado Margen Ecuatorial, a tan solo 500 km de la desembocadura del caudaloso río Amazonas y a 175 km de la costa.

La perforación está programada para comenzar de inmediato, con una duración estimada de cinco meses, según adelantó Petrobras. Su presidenta, Magda Chambriard, dijo esperar "excelentes resultados" y "comprobar la existencia de petróleo en la parte brasileña de esta nueva frontera energética global".

El proyecto enfrenta al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva con defensores del medioambiente. Sin embargo, el mandatario sostiene que la extracción de hidrocarburos es necesaria para costear el cambio hacia energías limpias.

Ambientalistas denuncian sabotaje a la COP30

Brasil acogerá entre el 10 y el 21 de noviembre la COP30 de la ONU en la ciudad amazónica de Belém, y en el marco de la decisión sobre Petrobras, organizaciones ambientalistas no tardaron en reaccionar.

El Observatorio del Clima, una importante coalición de expertos y ambientalistas, la calificó como un "doble sabotaje", que "apuesta por un mayor calentamiento global" y "perturba la propia COP30", cuyo "objetivo principal" debería ser eliminar gradualmente los combustibles fósiles.

"Lula acaba de enterrar su pretensión de liderazgo climático en el fondo del océano, en la desembocadura del Amazonas", dijo Suely Araújo, coordinadora de Políticas Públicas de la coalición, en un comunicado.

El Observatorio advirtió que acudirá a la justicia para pedir la anulación del licenciamiento; mientras que la ONG 350.org lo calificó como "un error histórico".

Pueblos indígenas amazónicos también se oponen al alertar sobre amenazas a sus territorios y daños ambientales irreparables.

Riesgos por "pérdida masiva de biodiversidad"

El Ibama había negado a Petrobras una licencia de exploración en 2023, alegando que la compañía no había presentado las garantías necesarias para proteger la fauna en caso de un derrame de petróleo.

Petrobras presentó un recurso para que esta decisión fuera reconsiderada, y la presión aumentó por parte de Lula, quien declaró que Ibama era una agencia gubernamental que actuaba como si estuviera "en contra del gobierno".

En febrero, una nota técnica de Ibama consultada por la AFP recomendaba "negar la licencia ambiental", al subrayar el riesgo de "pérdida masiva de biodiversidad en un ecosistema marino altamente sensible".

La aprobación de la licencia tuvo lugar después de pruebas preoperativas realizadas por Petrobras en agosto, con las que buscó demostrar su capacidad de responder a un posible derrame.

Brasil es el mayor productor de petróleo de América Latina, con 3,4 millones de barriles por día en 2024, aunque la mitad de su energía proviene de fuentes renovables.