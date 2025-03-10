Bukele prohíbe el lenguaje inclusivo en las escuelas públicas de El Salvador

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció la prohibición del lenguaje inclusivo en las escuelas públicas del país. La medida, comunicada a través de la red social X y respaldada por un memorando oficial del Ministerio de Educación, establece que expresiones como “amigue, niñe, compañere, nosotrxs o alumn@” no podrán ser utilizadas en aulas, materiales o contenidos escolares.

La orden se suma a una serie de nuevas normas de disciplina escolar que Bukele ha impulsado desde agosto de 2024, incluyendo reglas de vestimenta, cortes de cabello obligatorios y protocolos de cortesía dentro de los centros educativos.

Argumentos del Gobierno: “Defensa del idioma y sin ideologías”

De acuerdo con la ministra de Educación, Karla Trigueros, la medida busca garantizar el “buen uso del idioma español” y prevenir lo que califican como “injerencias ideológicas o globalistas” en el sistema educativo. El comunicado oficial advierte que el uso del lenguaje inclusivo no será admitido bajo ninguna circunstancia en las más de 5.100 escuelas públicas del país.

Según el gobierno, esta disposición pretende proteger el desarrollo integral del estudiantado y reforzar la disciplina dentro de las aulas, en línea con las políticas de orden y control implementadas por la actual administración.

Críticas y reacciones del gremio docente

El Frente Magisterial Salvadoreño, uno de los gremios de maestros más representativos, calificó estas normas como una forma de “militarización del sistema escolar”, debido a su rigidez en aspectos de comportamiento, lenguaje y apariencia.

Algunos sectores también han recordado que, en años anteriores, Bukele mostró apertura hacia las reivindicaciones de la comunidad LGBTI. Sin embargo, en 2024 el mandatario ordenó retirar cualquier referencia al enfoque de género en libros, guías y programas oficiales del Ministerio de Educación.

Contexto político y social de la decisión

La medida llega en un momento en que Bukele mantiene altos niveles de popularidad gracias a su política de seguridad contra las pandillas, aunque con fuertes críticas de organizaciones de derechos humanos que denuncian abusos y detenciones arbitrarias.

Expertos en política educativa señalan que la prohibición del lenguaje inclusivo se inserta en una estrategia de centralización del control ideológico y disciplinario, reforzando la imagen de autoridad del gobierno.