Documentos del caso Epstein: Trump enfrenta presión por transparencia tras aprobación del Congreso

El presidente estadounidense Donald Trump recibirá este miércoles para su promulgación una legislación que ordena a su gobierno divulgar todos los documentos oficiales relacionados con Jeffrey Epstein, el financista neoyorquino que murió en prisión en 2019 antes de enfrentar juicio por delitos sexuales.

Aunque el texto aprobado por el Congreso establece un plazo de 30 días para que el Departamento de Justicia entregue los archivos no clasificados, persiste la incertidumbre sobre si la administración cumplirá plenamente o intentará limitar la difusión.

La iniciativa, adoptada el martes con una abrumadora mayoría de 427 votos a favor y uno en contra en la Cámara de Representantes, fue ratificada sin debate y por unanimidad en el Senado.

Trump cambia postura y deberá promulgar ley que ordena publicar archivos de Epstein

El proyecto de “transparencia en el caso Epstein” obliga a publicar registros sobre el financista y su entorno, incluidos documentos vinculados a su socia Ghislaine Maxwell, actualmente condenada a 20 años de cárcel, así como a todas las personas mencionadas en los procesos judiciales relacionados.

El domingo, cuando se hizo evidente que el texto sería aprobado por republicanos y demócratas en el Congreso, Trump cambió públicamente de postura. Dijo que ahora apoyaba la iniciativa, aunque subrayó que esta legislación no debería "desviar la atención" de los "logros sin precedentes" de su gobierno.

El proyecto de ley fue finalmente adoptado el martes con 427 votos a favor y uno en contra en la Cámara Baja, y el Senado utilizó un procedimiento especial para aprobarlo sin debate y por unanimidad.

Trump ahora debe promulgar la ley, iniciando así la cuenta regresiva de 30 días.

Además de los registros sobre Epstein, los archivos oficiales incluyen documentos sobre su cómplice Ghislaine Maxwell, quien cumple una condena de 20 años de cárcel, y sobre todas las personas involucradas en los procedimientos judiciales relacionados.

"No tenemos nada que ocultar", aseguró recientemente Trump, dirigiéndose a la oposición. "Todos sus amigos eran demócratas", dijo sobre Epstein.

"Cortina de humo"

La semana pasada, Trump ordenó a su secretaria de Justicia, Pam Bondi, abrir una investigación sobre la relación entre el financista y algunas personalidades demócratas, incluido el expresidente Bill Clinton.

Sin embargo, la legislación aprobada por el Congreso autoriza al Departamento de Justicia a retener o censurar los documentos en cuestión bajo ciertas condiciones, especialmente para preservar la privacidad de las víctimas o debido a "una investigación federal o procesos judiciales en curso".

El legislador republicano Thomas Massie, uno de los autores del proyecto de ley y frecuente crítico de Trump, expresó su temor de que estas investigaciones sean "una cortina de humo" y un "intento de último minuto para evitar la publicación del expediente Epstein".

Massie destacó el miércoles en X que, según los términos de la legislación, el Departamento de Justicia podría no divulgar documentos "siempre que dicha retención sea específica y temporal".

Exaliada de Trump, la legisladora republicana Marjorie Taylor Greene afirmó el martes que la "verdadera prueba" vendrá después del Congreso, y consistirá en esperar para ver si el gobierno realmente publica los documentos.