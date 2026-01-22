Fuerte predicción de Mhoni Vidente sobre el futuro que le espera a Nicolás Maduro

La astróloga Mhoni Vidente volvió a generar debate en América Latina tras divulgar una nueva predicción relacionada con el destino de Nicolás Maduro y el panorama político que enfrentaría Venezuela en los próximos años.

Sus declaraciones, difundidas en espacios digitales y comentadas ampliamente en redes sociales, reavivaron la conversación sobre el futuro del país en medio de un escenario marcado por incertidumbre, tensión institucional y expectativas de cambio.

La vidente aseguró que el rumbo de Maduro estaría definido lejos del poder, luego de su captura en una operación militar estadounidense que modificó el equilibrio político regional. Según su lectura, el venezolano no volverá a la libertad.

¿Qué pasará con Nicolás Maduro, según Mhoni Vidente?

De acuerdo con la predicción, Maduro no saldría de la cárcel y su estado de salud sería un factor determinante en su destino final. Mhoni Vidente afirmó que visualiza un desenlace definitivo durante su permanencia en prisión.

Nicolás Maduro ya no sale de la cárcel. Yo veo que muere, lamentablemente, en prisión por un posible infarto

Estas declaraciones se conocen en un contexto en el que el futuro legal de Maduro es seguido de cerca por la comunidad internacional, mientras avanza su proceso judicial en Estados Unidos.

¿Quién será el próximo presidente de Venezuela, según Mhoni Vidente?

Más allá del destino de Maduro, la vidente también habló sobre el futuro político de Venezuela.

Según su visión, el país atravesaría un proceso electoral que abriría la puerta a un nuevo liderazgo, con una figura opositora al frente. Mhoni Vidente señaló que este cambio estaría impulsado por el cansancio social, la presión internacional y el deseo de reconstrucción institucional.

Va a haber elecciones en Venezuela, pero serán en abril de 2027; María Corina será la candidata y ganará

Sus afirmaciones sobre una elección presidencial y un giro político despertaron expectativa entre sectores ciudadanos que ven en este tipo de mensajes una señal simbólica de esperanza, mientras otros insisten en que el verdadero cambio dependerá de decisiones políticas concretas y del desarrollo de los hechos en el terreno.