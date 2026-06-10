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Caso de presunta violación grupal en Cornell: ex alta fiscal de EE. UU. revisará actuación de la universidad

Ante estas críticas, la universidad decidió abrir una revisión externa encabezada por Yates, quien fue vicefiscal general entre 2015 y 2017.

Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

octubre 06 de 2026
02:22 p. m.
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La Universidad de Cornell anunció la designación de la ex vicefiscal general de Estados Unidos, Sally Yates, para realizar una revisión independiente sobre la forma en que la institución respondió a una denuncia de presunta violación grupal ocurrida en 2024, un caso que ha generado fuerte indignación y protestas dentro y fuera del campus.

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La decisión se produce en medio de cuestionamientos sobre las medidas adoptadas por la universidad frente a los estudiantes señalados de participar en la agresión.

La denuncia, presentada el mes pasado por una estudiante identificada bajo el seudónimo de Jane Doe, sostiene que fue obligada a consumir ketamina antes de ser agredida sexualmente por siete miembros de la fraternidad masculina Chi Phi.

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Cuestionamientos a la respuesta de la universidad

Tras conocerse las acusaciones en 2024, Cornell cerró la fraternidad implicada y suspendió temporalmente a los estudiantes señalados. Posteriormente, dos de ellos fueron expulsados de la institución.

Sin embargo, distintos sectores han criticado que las sanciones fueron insuficientes frente a la gravedad de los hechos denunciados. Ante estas críticas, la universidad decidió abrir una revisión externa encabezada por Yates, quien fue vicefiscal general entre 2015 y 2017 y dirigió de forma interina el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

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“Es imperativo que Cornell esté dispuesta a examinarse a sí misma con el mismo rigor que exigimos a los demás”, afirmó Anne Meinig Smalling, presidenta del consejo de administración de la universidad. La directiva explicó que el objetivo de la revisión es evaluar lo ocurrido y fortalecer las políticas institucionales para prevenir la violencia sexual y mejorar la atención a las víctimas.

Protestas y reapertura de la investigación penal

La controversia ha desencadenado movilizaciones estudiantiles. Miles de estudiantes y miembros del profesorado se concentraron el lunes en el campus para exigir justicia para la denunciante y reclamar mayores medidas de protección para las víctimas de agresión sexual.

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Paralelamente, la investigación penal sobre la presunta violación grupal fue reabierta la semana pasada luego de que la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, designara a la fiscal general del estado, Letitia James, para liderar el caso.

La reapertura ocurre después de que, en 2024, las autoridades locales decidieran no presentar cargos al considerar que el testimonio de la denunciante no demostraba de manera suficiente la ausencia de consentimiento.

El caso se desarrolla además en un contexto de preocupación por la violencia sexual en los campus universitarios de Estados Unidos, donde una de cada cuatro estudiantes de pregrado reportó haber sufrido contacto sexual forzado o sin consentimiento, según un estudio de 2020 de la Asociación de Universidades Americanas.

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