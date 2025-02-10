CANAL RCN
Internacional

México exige a Israel repatriación inmediata de seis activistas detenidos en flotilla Global Sumud

Sheinbaum informó que México envió cuatro notas diplomáticas a Israel para la liberación de los activistas.

Foto X @Claudiashein

Noticias RCN

octubre 02 de 2025
01:27 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, solicitó este jueves la repatriación "inmediata" de seis ciudadanos mexicanos que fueron interceptados por la Marina israelí mientras participaban en una flotilla humanitaria con destino a Gaza.

Flotilla Global Sumud acusa a Israel de ataques con cañones de agua a 81 millas de Gaza
RELACIONADO

Flotilla Global Sumud acusa a Israel de ataques con cañones de agua a 81 millas de Gaza

La embarcación formaba parte de la iniciativa Global Sumud, palabra árabe que significa "resiliencia", la cual zarpó desde Barcelona a principios de septiembre con alrededor de 45 navíos y cientos de activistas propalestinos provenientes de más de 45 países, incluidos varios latinoamericanos.

El miércoles, las fuerzas navales israelíes comenzaron a detener las embarcaciones tras advertirles que no ingresaran en aguas bajo el bloqueo naval impuesto sobre Gaza.

Petro ordenó la expulsión de delegación diplomática de Israel tras interceptación de la Flotilla Global Sumud
RELACIONADO

Petro ordenó la expulsión de delegación diplomática de Israel tras interceptación de la Flotilla Global Sumud

En respuesta, Sheinbaum declaró en su conferencia matutina: “Tienen que entregarlos de inmediato porque no cometieron ningún delito. Tienen que ser repatriados de inmediato y nosotros, evidentemente, darles todo el apoyo”.

México envió notas diplomáticas a Israel

La mandataria también informó que su gobierno ha enviado cuatro notas diplomáticas a Israel para exigir la liberación de los connacionales.

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México confirmó que los seis mexicanos se encuentran en el puerto de Asdod y serán trasladados, junto con el resto de los participantes de la flotilla, al centro de detención de Ketziot.

Visa del presidente Petro debilitaría las relaciones diplomáticas de Colombia y EE. UU.
RELACIONADO

Visa del presidente Petro debilitaría las relaciones diplomáticas de Colombia y EE. UU.

Diplomáticos de México verifican condiciones de connacionales que viajaban en la flotilla

Personal diplomático mexicano ya se encuentra en el lugar para verificar las condiciones, solicitar acceso consular y garantizar que se respete su seguridad e integridad conforme al derecho internacional.

Este incidente ocurre en medio de la crisis humanitaria en Gaza. De acuerdo con la ONU, el enclave palestino enfrenta una hambruna como consecuencia de la ofensiva militar israelí, iniciada tras el ataque del grupo islamista Hamás el 7 de octubre de 2023.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Desgarrador: mamá de B-King reveló qué decía el cartel hallado al lado de los cuerpos de su hijo y Regio Clown

Reino Unido

Ataque terrorista contra sinagoga en Mánchester se registró durante la celebración más sagrada para el judaísmo

Estados Unidos

Se conocen los audios de pasajeros que iban en el tren en el que asesinaron a refugiada ucraniana en los EE. UU.

Otras Noticias

Crystal Palace

¡Daniel Muñoz no para! Golazo con el Crystal Palace para darle la ventaja en Conference League

Daniel Muñoz marcó un golazo este jueves en la segunda jornada de la Europa League frente a Dinamo de Kiev.

Abuso sexual

Profesor se aprovechó de su cargo para abusar sexualmente a nueve estudiantes en Cali: esta es la historia

Durante varios años, este hombre utilizó las clases de artes que impartía para cometer los abusos.

Finanzas personales

Colombianos que pagan menos del mínimo valor de sus tarjetas de crédito tendrían duras consecuencias financieras

Artistas

Marcela Reyes recibió un aterrador mensaje desde el celular de B-King tras su muerte

Enfermedades

Nueva EPS bloqueó en X a la Federación de Enfermedades Raras para silenciar denuncias por muertes