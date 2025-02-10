México exige a Israel repatriación inmediata de seis activistas detenidos en flotilla Global Sumud

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, solicitó este jueves la repatriación "inmediata" de seis ciudadanos mexicanos que fueron interceptados por la Marina israelí mientras participaban en una flotilla humanitaria con destino a Gaza.

RELACIONADO Flotilla Global Sumud acusa a Israel de ataques con cañones de agua a 81 millas de Gaza

La embarcación formaba parte de la iniciativa Global Sumud, palabra árabe que significa "resiliencia", la cual zarpó desde Barcelona a principios de septiembre con alrededor de 45 navíos y cientos de activistas propalestinos provenientes de más de 45 países, incluidos varios latinoamericanos.

El miércoles, las fuerzas navales israelíes comenzaron a detener las embarcaciones tras advertirles que no ingresaran en aguas bajo el bloqueo naval impuesto sobre Gaza.

RELACIONADO Petro ordenó la expulsión de delegación diplomática de Israel tras interceptación de la Flotilla Global Sumud

En respuesta, Sheinbaum declaró en su conferencia matutina: “Tienen que entregarlos de inmediato porque no cometieron ningún delito. Tienen que ser repatriados de inmediato y nosotros, evidentemente, darles todo el apoyo”.

México envió notas diplomáticas a Israel

La mandataria también informó que su gobierno ha enviado cuatro notas diplomáticas a Israel para exigir la liberación de los connacionales.

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México confirmó que los seis mexicanos se encuentran en el puerto de Asdod y serán trasladados, junto con el resto de los participantes de la flotilla, al centro de detención de Ketziot.

Diplomáticos de México verifican condiciones de connacionales que viajaban en la flotilla

Personal diplomático mexicano ya se encuentra en el lugar para verificar las condiciones, solicitar acceso consular y garantizar que se respete su seguridad e integridad conforme al derecho internacional.

Este incidente ocurre en medio de la crisis humanitaria en Gaza. De acuerdo con la ONU, el enclave palestino enfrenta una hambruna como consecuencia de la ofensiva militar israelí, iniciada tras el ataque del grupo islamista Hamás el 7 de octubre de 2023.