Ministros de Relaciones Exteriores de América Latina y el Caribe se reunirán para analizar despliegue de EE. UU. en la región

Ejerciendo la presidencia pre tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que fue otorgada al país en abril del 2025, la canciller Rosa Yolanda Villavicencio convocó a los ministros de Relaciones Exteriores de los 33 países miembro a una reunión de urgencia este lunes, 1 de septiembre, para analizar el despliegue de embarcaciones de los Estados Unidos en la región.

“El objetivo de este encuentro”, según se lee en un comunicado de prensa publicado por la Cancillerá de Colombia, “será intercambiar puntos de vista y reflexiones sobre la coyuntura regional (…) y abordar, de manera abierta y constructiva, las preocupaciones existentes en torno a los recientes movimientos militares en el Caribe y sus posibles implicaciones para la paz, la seguridad y la estabilidad regional”.

Colombia insiste en que la región debe mantenerse como un territorio de paz:

En respuesta al despliegue estadounidense, para “frenar el flujo de droga” hacia el norte del continente, la Celac buscará “reforzar los canales de diálogo y cooperación, reconociendo que los desafíos transnacionales requieren respuestas conjuntas y coordinadas”.

A la región, han llegado tres buques destructores, un buque de asalto, un buque de transporte anfibio, un buque de desembarco, un buque de misiles guiados y un submarino de propulsión nuclear, con 4.500 militares a bordo.

Bajo ese mismo contexto, “la presidencia pro tempore subraya que América Latina y el Caribe han sido proclamadas como zona de paz, y que en ese espíritu se convoca a este diálogo ministerial, con la expectativa de contribuir a un mayor entendimiento y a la búsqueda de soluciones concertadas en beneficio de toda la región”.

¿Qué dicen el régimen venezolano?

En declaraciones recientes, realizadas a través del canal ‘Venezolana de Televisión’, el líder del régimen chavista, Nicolas Maduro, advirtió que la presencia de un submarino nuclear en la región viola el l Tratado de Tlatelolco de 1967. Y solicitó ayuda internacional, argumentando que los movimientos de la administración Trump en el mar Caribe buscan un “cambio de régimen”.

La “escalada de acciones hostiles del Gobierno de los Estados Unidos de América”, según la Misión Permanente de Venezuela ante Naciones Unidas es “una amenaza grave a la paz y la seguridad”. E informó que el secretario general de la ONU António Guterres sigue de cerca el despliegue militar y lo que ha ocurrido las últimas semanas en la región.