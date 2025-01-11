Misión de Verificación de la ONU renovó su misión en Colombia

La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia anunció la renovación de su mandato por un año más, tras la decisión adoptada por el Consejo de Seguridad.

Consejo de Seguridad extiende el mandato de la ONU en Colombia

Con esta extensión, la ONU reafirma su respaldo al proceso de paz y su compromiso de continuar acompañando los esfuerzos del país hacia la consolidación de una paz estable y duradera.

Sin embargo, el nuevo mandato introduce ajustes importantes en el alcance de las funciones de la Misión.

A partir de ahora, la ONU ya no verificará las sanciones impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz a los exintegrantes de las FARC-EP, ni participará en la verificación de eventuales procesos de negociación o acuerdos con el Ejército de Liberación Nacional.

Según el comunicado oficial, la Misión concentrará sus labores en tres ejes prioritarios del Acuerdo Final de Paz firmado en 2016:

La reincorporación política, económica y social de los excombatientes.

Las garantías de seguridad para firmantes del acuerdo, sus familias, líderes sociales y comunidades afectadas por la violencia.

La implementación de la reforma rural integral, uno de los puntos más complejos y estructurales del pacto.

La decisión de excluir la justicia transicional, que incluye las sanciones restaurativas de la JEP, y el Capítulo Étnico responde a un ajuste técnico del mandato, con el fin de concentrar los esfuerzos en áreas donde la verificación internacional sigue siendo esencial para la estabilidad del proceso.

Los cambios que anunció la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia

La Misión de la ONU destacó que mantendrá su presencia territorial y su trabajo con comunidades y autoridades locales, acompañando los esfuerzos nacionales por garantizar la seguridad, la reconciliación y el desarrollo en las regiones más golpeadas por el conflicto.

Tras conocerse la decisión, la JEP se pronunció y a través de su cuenta oficial en X, aclaró que el nuevo mandato “no pone en riesgo la verificación y cumplimiento de las primeras sentencias condenatorias impuestas por el Tribunal para la Paz de la JEP a los máximos responsables que aportaron verdad y reconocieron responsabilidad”.