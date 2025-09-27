Con foto de Maduro, EE. UU. advierte que “eliminará las organizaciones terroristas”

En el marco de la ofensiva de Estados Unidos en contra del narcotráfico, razón por la que ubicó varios navíos en el Caribe, cerca de Venezuela, el Departamento de Estado de ese país publicó un video en el que deja ver la foto de Nicolás Maduro.

La administración Trump eliminará las organizaciones terroristas extranjeras

“La administración Trump desmantelará y eliminará las organizaciones terroristas extranjeras. Liberaremos al hemisferio occidental del control de los narcoterroristas”, se lee en el mensaje que acompaña la publicación.

La imagen de Maduro es precisamente el cartel de búsqueda con su foto, en el que ofrecen una recompensa de 50.000.000 de dólares por información que permita su captura.

Tensión entre Estados Unidos y el régimen de Nicolás Maduro

Estados Unidos desplegó hace un mes ocho barcos de guerra y un submarino en el mar Caribe, donde, sostiene, ya destruyó tres embarcaciones con drogas provenientes de Venezuela con un saldo de 14 fallecidos.

El canciller Yván Gil, quien representó al régimen de Maduro ante la Asamblea General de la ONU, denunció "una amenaza militar absolutamente ilegal y totalmente inmoral que viola la Carta de la ONU, los derechos de Venezuela como Estado soberano e incluso las propias leyes de Estados Unidos".

RELACIONADO Diosdado Cabello pidió aplausos para Gustavo Petro por sus críticas a Trump en la ONU

Reiteró que estas acciones buscan "apoderarse de sus riquezas naturales y producir un 'cambio de régimen’”.

Venezuela y Estados Unidos rompieron relaciones en 2019, cuando el presidente Donald Trump impuso sanciones contra el país suramericano, incluido un embargo petrolero.