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COP31 propondrá medidas vinculantes para mantener la meta de 1,5 °C de calentamiento global

Según sus impulsores, este mecanismo busca facilitar acuerdos más sólidos y evitar las extensas negociaciones de última hora.

Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

octubre 11 de 2026
07:44 a. m.
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Turquía y Australia, países encargados de organizar la COP31, anunciaron este jueves que propondrán a los negociadores climáticos la adopción de un texto con acciones ambiciosas y vinculantes para mantener vivo el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 °C respecto a los niveles preindustriales.

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La iniciativa contempla una "decisión promovida por la presidencia" de la cumbre climática, un documento elaborado previamente que será sometido a votación de los países asistentes. Según sus impulsores, este mecanismo busca facilitar acuerdos más sólidos y evitar las extensas negociaciones de última hora que suelen marcar el cierre de las conferencias de la ONU sobre cambio climático.

La COP31 se celebrará del 9 al 20 de noviembre en Antalya, Turquía, y estará presidida por el ministro turco de Medioambiente, Murat Kurum, mientras que el ministro australiano de Clima, Chris Bowen, dirigirá las negociaciones.

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Medidas obligatorias para acelerar la transición energética

El borrador que preparan ambos países estará enfocado en compromisos concretos y vinculantes. Entre ellos figura la propuesta de Turquía para acelerar la electrificación de la economía y sustituir progresivamente las tecnologías que dependen de combustibles fósiles por alternativas más limpias.

Chris Bowen aseguró que una decisión impulsada desde la presidencia de la cumbre aumenta las posibilidades de alcanzar un resultado "fuerte y ambicioso" que permita enviar una señal clara sobre la viabilidad de mantener la meta de 1,5 °C.

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La propuesta cobra relevancia después de que la ONU advirtiera en septiembre que ese umbral de calentamiento podría superarse en los próximos años si no se intensifican las acciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

El anuncio se produjo al término de una cumbre preparatoria celebrada en las islas Fiyi y Tuvalu, dos territorios especialmente vulnerables a la subida del nivel del mar, uno de los efectos más graves del cambio climático.

Financiamiento climático y críticas a Australia

Durante el encuentro, los líderes del Pacífico reclamaron que las finanzas climáticas ocupen un lugar prioritario en la agenda de la COP31, con el fin de acelerar el desembolso de recursos destinados a la adaptación frente a los efectos del calentamiento global.

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Sin embargo, varios representantes reconocieron la lentitud de los procesos de negociación. Tina Eonemto, representante del Pacífico Sur, señaló que el funcionamiento de las cumbres climáticas dista de ser eficiente y pidió avanzar con mayor rapidez en la adopción de medidas concretas.

Australia también recibió cuestionamientos por parte de algunos de sus vecinos insulares. Aunque Canberra promoverá el uso de energías renovables durante la COP31, continúa siendo el segundo mayor exportador mundial de carbón, uno de los principales combustibles responsables del calentamiento global.

La preocupación es especialmente alta en el Pacífico, donde la subida del nivel del mar amenaza la supervivencia de varias naciones insulares. Según estimaciones de la ONU, hasta 1.200 millones de personas podrían verse desplazadas por los efectos del cambio climático hacia 2050. En Tuvalu, por ejemplo, ya se estudian planes para reubicar a sus 10.600 habitantes en caso de que el avance del océano haga inhabitable el territorio.

"Tuvalu está desapareciendo. ¿Para qué sirve defender tus fronteras si no queda territorio para vivir?", afirmó Murat Kurum, presidente de la COP31, al advertir sobre el impacto que el cambio climático ya tiene sobre algunas de las regiones más vulnerables del planeta.

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