Vuelve a prisión Christa Pike, la mujer que sobrevivió a la pena de muerte en los Estados Unidos

Luego de sobrevivir a dos inyecciones letales en Tennessee, Christa Pike ha abandonado el centro médico en el que era atendida desde su intento de ejecución para volver a la que ha sido su celda durante los últimos años.

El fallido procedimiento no solo obligó a las autoridades a iniciar una investigación, también reavivó el debate ético e institucional sobre la pena capital en todo el país.

El pasado 30 de septiembre, la mujer de 50 años recibió dos dosis de pentobarbital en medio de la primera aplicación de la pena de muerte a una mujer en el estado de Tennessee en más de dos siglos.

Sin embargo, el químico no surtió el efecto esperado y la reclusa tuvo que ser trasladada de urgencia a un hospital en condición crítica. Luego de recobrar el conocimiento y experimentar una evolución favorable, fue trasladada de regreso al Centro de Rehabilitación Deborah K. Johnson, complejo donde ha permanecido encarcelada durante más de tres décadas por el homicidio de una compañera de estudios de 19 años, en 1995.

Un nuevo debate alrededor de la pena de muerte se registra en el país:

A través de un comunicado difundido el sábado 10 de octubre, sus representantes legales confirmaron el alta médica y su retorno a prisión, antes de transmitir su agradecimiento con el personal de urgencias por los cuidados recibidos en medio de este escenario atípico.

En respuesta a lo ocurrido durante su intento de ejecución, el gobernador del estado de Tennessee, Bill Lee, tomó la determinación de suspender la aplicación de la pena capital en la jurisdicción —que se había reactivado en 2025— mientras concluyen los peritajes e investigaciones sobre el caso.

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El incidente ocurre en un panorama político y jurídico profundamente fragmentado respecto a la pena de muerte en los Estados Unidos. Aunque 23 estados la han abolido y tres más (California, Oregón y Pensilvania) se mantienen bajo moratorias gubernamentales, el contexto federal sufrió un giro reciente: la moratoria implementada durante la administración de Joe Biden fue revocada por Donald Trump tras su retorno a la presidencia en 2025.

A la par, el papa León XIV, de origen estadounidense, rechazó de manera tajante esta práctica a través de una publicación en la red social X, al señalar que la pena de muerte atenta contra la inviolabilidad y dignidad humana y que el bien común y la justicia pueden lograrse sin recurrir a ella.