Donald Trump reveló cuándo se reunirá con María Corina Machado en la Casa Blanca

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que la premio Nobel de Paz, María Corina Machado viajará a Washington la próxima semana y que se reunirá con ella, dijo en una entrevista con Fox News.

Tengo entendido que vendrá la semana que viene y estoy deseando saludarla.

¿Cuándo se reunirán María Corina Machado y Donald Trump?

De acuerdo con la información entregada por el mandatario estadounidense, la opositora estaría en Estados Unidos “la próxima semana”. Aunque no hay una fecha exacta para el encuentro, se espera que se dé apenas aterrice en Washington.

Trump, tras la captura de Maduro, dijo que Machado no estaba calificada para gobernar: "No goza de apoyo ni de respeto en su país.

Las declaraciones de Trump, desde la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores apunta a que Machado no haría parte de sus planes en el proceso de transición en el que fue incluida Delcy Rodríguez, a quien la opositora señaló como “la principal arquitecta de las torturas en Venezuela”.

María Corina Machado le entregaría el Nobel de Paz a Donald Trump

Machado aseguró que le gustaría entregar el Nobel a Trump por su empeño en devolver la democracia a Venezuela, y esto dijo Trump.

He oído que quería hacerlo. Sería un gran honor.

Sin embargo, el Instituto Nobel indicó que es imposible transferir el premio: "Un Premio Nobel no puede ser revocado ni transferido a otra persona (…) Una vez anunciado el/los galardonado(s), la decisión permanece para siempre”.

A pesar de los esfuerzos de Machado por mostrarse conciliadora, Trump no ha visto con buenos ojos su elección para el Nobel de la Paz, un premio que él desea desde hace mucho tiempo.