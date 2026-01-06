CANAL RCN
Internacional Video

“Delcy es la principal arquitecta de torturas y de tráfico de personas”: María Corina Machado

La líder de la oposición venezolana, además, aseguró que planea volver a Venezuela.

Noticias RCN

enero 06 de 2026
08:23 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En las últimas horas se llevó a cabo el primer juicio contra Nicolás Maduro y Cilia Flores ante un juez de Nueva York, donde ambos se declararon no culpables de los delitos imputados.

María Corina Machado: “Venezuela será el principal aliado de Estados Unidos” ¿Figurará en la transición?
RELACIONADO

María Corina Machado: “Venezuela será el principal aliado de Estados Unidos” ¿Figurará en la transición?

Esta fue su primera comparecencia ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, donde en la típica caricatura de los juicios se ven portando uniformes de prisioneros de color azul con naranja.

Algunos medios estadounidenses señalaron que Cilia Flores tenía algunas vendas en su frente y moretones cerca de uno de sus ojos.

La próxima audiencia será el 17 de marzo, donde se conocerá el destino de estos dos recién capturados por EE. UU.

"Llegó la hora de la libertad": María Corina Machado reacciona a la captura de Nicolás Maduro
RELACIONADO

"Llegó la hora de la libertad": María Corina Machado reacciona a la captura de Nicolás Maduro

María Corina Machado buscará regresar a Venezuela

Horas después de que Nicolás Maduro y Cilia Flores se declararan no culpables, el presidente Donald Trump reveló que tiene planes ya para Venezuela, y que estaría en proceso de transición.

La Nobel de Paz, María Corina Machado, entregó unas declaraciones en una entrevista exclusiva con Fox News, donde habló no solamente de cómo se siente respecto a lo sucedido el 3 de enero, sino también si regresará a Venezuela:

“Planeo regresar a Venezuela lo antes posible. Como siempre he dicho, cada día decido dónde soy más útil para nuestra causa. Por eso me mantuve escondida por más de 16 meses. Y por eso decidí salir, porque creí que en este momento sería más útil para nuestra causa poder hablar desde donde estoy”, dijo.

Pero planeo regresar a casa lo antes posible.

Además, indicó que “es un hito y no solo es trascendental para el pueblo venezolano y nuestro futuro. Creo que es un gran paso para la humanidad, para la libertad y la dignidad humana”.

Vicepresidenta de Venezuela exige prueba de vida de Nicolás Maduro
RELACIONADO

Vicepresidenta de Venezuela exige prueba de vida de Nicolás Maduro

La arremetida de María Corina Machado a Delcy Rodríguez

El mismo día de la audiencia también se llevó a cabo la juramentación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela, a lo que Machado dijo:

Sabemos que es la arquitecta principal de torturas, de tráfico de personas, es una aliada para Rusia, para Irán y para China. Es muy rechazada por el pueblo venezolano.

La líder opositora además ratificó su respaldo a Donald Trump, agradeciéndole por llevar a Nicolás Maduro ante la justicia, asegurando que cuando se reúna con el mandatario estadounidense le compartirá el galardón otorgado por el Comité Noruego.

Delcy Rodríguez fue declarada presidenta encargada de Venezuela
RELACIONADO

Delcy Rodríguez fue declarada presidenta encargada de Venezuela

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Japón

VIDEO I Japón reporta un terremoto de magnitud 6,2 durante la mañana de este martes 6 de enero

Donald Trump

Trump descarta nuevas elecciones en Venezuela en los próximos 30 días

Nicolás Maduro

Indictment de EE. UU. destapa el expediente criminal contra Nicolás Maduro y su esposa

Otras Noticias

Cúcuta

Incertidumbre en la frontera de Colombia y Venezuela tras operativo militar de EE.UU. en Caracas

El Gobierno Nacional se prepara ante la eventual llegada de ciudadanos venezolanos tras la captura del presidente Nicolás Maduro.

La Equidad

Ryan Reynolds ‘Deadpool’ ya recibió la camiseta de Inter de Bogotá y el video es viral

El reconocido actor Ryan Reynolds posó con la nueva camiseta de Internacional de Bogotá y el video se hizo viral.

Horóscopo

Horóscopo de hoy: martes 6 de enero de 2026

Resultados lotería

Resultado de las loterías de Cundinamarca y Tolima de hoy, lunes 5 de enero de 2026

Medicamentos

Menor al que fue suministrado el medicamento más costoso del mundo volvió a caminar