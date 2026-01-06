“Delcy es la principal arquitecta de torturas y de tráfico de personas”: María Corina Machado

En las últimas horas se llevó a cabo el primer juicio contra Nicolás Maduro y Cilia Flores ante un juez de Nueva York, donde ambos se declararon no culpables de los delitos imputados.

Esta fue su primera comparecencia ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, donde en la típica caricatura de los juicios se ven portando uniformes de prisioneros de color azul con naranja.

Algunos medios estadounidenses señalaron que Cilia Flores tenía algunas vendas en su frente y moretones cerca de uno de sus ojos.

La próxima audiencia será el 17 de marzo, donde se conocerá el destino de estos dos recién capturados por EE. UU.

María Corina Machado buscará regresar a Venezuela

Horas después de que Nicolás Maduro y Cilia Flores se declararan no culpables, el presidente Donald Trump reveló que tiene planes ya para Venezuela, y que estaría en proceso de transición.

La Nobel de Paz, María Corina Machado, entregó unas declaraciones en una entrevista exclusiva con Fox News, donde habló no solamente de cómo se siente respecto a lo sucedido el 3 de enero, sino también si regresará a Venezuela:

“Planeo regresar a Venezuela lo antes posible. Como siempre he dicho, cada día decido dónde soy más útil para nuestra causa. Por eso me mantuve escondida por más de 16 meses. Y por eso decidí salir, porque creí que en este momento sería más útil para nuestra causa poder hablar desde donde estoy”, dijo.

Pero planeo regresar a casa lo antes posible.

Además, indicó que “es un hito y no solo es trascendental para el pueblo venezolano y nuestro futuro. Creo que es un gran paso para la humanidad, para la libertad y la dignidad humana”.

La arremetida de María Corina Machado a Delcy Rodríguez

El mismo día de la audiencia también se llevó a cabo la juramentación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela, a lo que Machado dijo:

Sabemos que es la arquitecta principal de torturas, de tráfico de personas, es una aliada para Rusia, para Irán y para China. Es muy rechazada por el pueblo venezolano.

La líder opositora además ratificó su respaldo a Donald Trump, agradeciéndole por llevar a Nicolás Maduro ante la justicia, asegurando que cuando se reúna con el mandatario estadounidense le compartirá el galardón otorgado por el Comité Noruego.