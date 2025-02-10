CANAL RCN
¿De cuánto es realmente la fortuna de Elon Musk?: esto reveló un informe

El patrimonio del dueño de Tesla y SpaceX superó las expectativas.

Elon Musk
Foto: AFP

octubre 02 de 2025
07:40 a. m.
El empresario Elon Musk, reconocido mundialmente por liderar proyectos como Tesla y SpaceX, volvió a estar en el centro de atención tras revelar que su patrimonio logró tocar una gran cantidad de millones de dólares.

¿De cuánto es realmente la fortuna de Elon Musk?

Según un estudio realizado por Forbes y revelado el miércoles 1 de octubre, Elon Musk alcanzó los 500.100 millones de dólares, aunque la cifra solo se sostuvo durante un corto periodo de tiempo.

Poco después descendió hasta los 499.100 millones de dólares.

¿De dónde tiene tanta fortuna Elon Musk?

El repunte se atribuye principalmente a la subida en el precio de las acciones de Tesla, la compañía de autos eléctricos fundada por Musk, que ha experimentado altibajos recientes.

Esta recuperación compensó las pérdidas derivadas de la participación del empresario en la política, en el gobierno de Donald Trump, que había generado preocupación entre inversionistas y afectado temporalmente el valor de sus compañías.

Ahora, a sus 54 años, Musk no solo mantiene el título de la persona más acaudalada del mundo, sino que se ha convertido en el primer individuo en acercarse a una valoración personal de medio billón de dólares, un umbral nunca antes registrado.

En el segundo lugar del listado aparece Larry Ellison, cofundador de Oracle, cuya fortuna está estimada en 350.700 millones de dólares, marcando una diferencia superior a los 140.000 millones con respecto a Musk.

