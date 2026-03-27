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“Cuba es la siguiente”: la cruda advertencia de Donald Trump al régimen de Miguel Díaz-Canel

El secretario de Estado Marco Rubio enfatizó la necesidad de transformar el régimen cubano para permitir el progreso de los cubanos.

Noticias RCN

marzo 27 de 2026
09:41 p. m.
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia directa sobre posibles acciones contra Cuba, en declaraciones que se producen horas después de que su secretario de Estado abordara la situación de la isla caribeña:

Construí este gran ejército. Dije que no tendremos que usarlo, pero a veces hay que usarlo. Y Cuba es la siguiente, por cierto. Pero fijan que no dije esto, fijan que no lo dije.

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Marco Rubio habló de transformar Cuba por el futuro de sus nacionales

Las declaraciones del mandatario estadounidense se produjeron poco después de que Marco Rubio, secretario de Estado de origen cubano, expusiera su visión sobre la necesidad de transformaciones profundas en Cuba:

Es triste que el único lugar donde los cubanos puedan tener éxito sea fuera de su país. Es muy triste.

El jefe de la diplomacia estadounidense destacó el contraste entre el éxito de los cubanos en el exterior y las limitaciones que enfrentan dentro de su territorio nacional.

"Se ve a cubanos triunfar en todo el mundo, excepto en Cuba. Eso tiene que cambiar.

Rubio fue enfático al señalar las condiciones que, según su perspectiva, permitirían modificar la situación actual de la isla. "Y para que eso cambie, hay que cambiar a la gente. Hay que cambiar el sistema que gobierna el país y el modelo económico que sigue", dijo el secretario de Estado.

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Las declaraciones de ambos funcionarios representan un endurecimiento del discurso de la administración Trump hacia Cuba, después de años de tensiones entre Washington y La Habana.

El gobierno cubano no ha emitido hasta el momento una respuesta oficial a estas advertencias.

La posición de Rubio hacia Cuba ha sido históricamente crítica con el régimen de la isla, país del cual su familia emigró décadas atrás. Su nombramiento como secretario de Estado ha sido interpretado por analistas como una señal de que la política hacia Cuba ocupará un lugar prioritario en la agenda de política exterior estadounidense.

Estas declaraciones se suman a las tensiones existentes entre ambos países y plantean interrogantes sobre las medidas específicas que podría implementar Washington en relación con La Habana en los próximos meses.

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