Cuba se prepara ante posible agresión de EE.UU., pero insiste en que "no tiene disputa"

Un alto funcionario cubano aseguró el domingo que la isla comunista se prepara para un potencial ataque de Estados Unidos, aunque subrayó que su país "no tiene disputa" con Washington.

"Nuestro ejército siempre está preparado. Y de hecho, estos días se prepara para la posibilidad de una agresión militar", dijo el vicecanciller de Cuba, Carlos Fernández de Cossio, en entrevista con NBC. "De verdad esperamos que no ocurra", agregó.

"Cuba no tiene disputa alguna con Estados Unidos. Sí tenemos la necesidad y el derecho de protegernos. Pero estamos dispuestos a sentarnos" a negociar, afirmó Fernández de Cossio.

Apagones y crisis energética

La entrevista se difundió mientras las autoridades cubanas intentaban restablecer el suministro eléctrico tras el segundo apagón nacional en menos de una semana. La red eléctrica, afectada por una infraestructura envejecida y el bloqueo petrolero de Estados Unidos, dejó sin luz a millones de habitantes.

La energía regresó parcialmente en La Habana, pero otras zonas permanecían sin servicio el domingo temprano. Un día antes, el Ministerio de Energía reportó una "desconexión total" del sistema eléctrico nacional en el país de casi 10 millones de habitantes.

Desde 2024 se han registrado siete apagones nacionales, que complican la vida cotidiana en medio de la crisis económica. Los cubanos temen que la comida se dañe en los refrigeradores.

Impacto regional y presión internacional

Las tensiones se han intensificado desde que el principal aliado regional y proveedor de petróleo de la isla, el presidente venezolano Nicolás Maduro, fue capturado y derrocado en una operación militar estadounidense en enero.

En la entrevista, grabada en inglés antes del apagón, Fernández de Cossio añadió: "Estamos actuando de la manera más proactiva posible para hacer frente a la situación".

"Esperamos que el combustible llegue a Cuba de una u otra forma y que este boicot que impone Estados Unidos no dure ni pueda mantenerse para siempre".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer aranceles a los países que vendan petróleo a Cuba. Desde el 9 de enero, la isla no ha importado crudo.