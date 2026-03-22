CANAL RCN
Internacional

Cuba se prepara ante posible agresión de EE.UU., pero insiste en que "no tiene disputa"

El vicecanciller de Cuba, Carlos Fernández de Cossio, afirmó en una entrevista que

Costa Rica cierra embajada en cuba por comunistas
Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

marzo 22 de 2026
11:36 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un alto funcionario cubano aseguró el domingo que la isla comunista se prepara para un potencial ataque de Estados Unidos, aunque subrayó que su país "no tiene disputa" con Washington.

Este país cerró su embajada en Cuba y rompió relaciones: "limpiar el hemisferio de comunistas"
RELACIONADO

Este país cerró su embajada en Cuba y rompió relaciones: "limpiar el hemisferio de comunistas"

"Nuestro ejército siempre está preparado. Y de hecho, estos días se prepara para la posibilidad de una agresión militar", dijo el vicecanciller de Cuba, Carlos Fernández de Cossio, en entrevista con NBC. "De verdad esperamos que no ocurra", agregó.

"Cuba no tiene disputa alguna con Estados Unidos. Sí tenemos la necesidad y el derecho de protegernos. Pero estamos dispuestos a sentarnos" a negociar, afirmó Fernández de Cossio.

¿Se acerca una intervención?: esto es todo lo que se podría venir entre Estados Unidos y Cuba
RELACIONADO

¿Se acerca una intervención?: esto es todo lo que se podría venir entre Estados Unidos y Cuba

Apagones y crisis energética

La entrevista se difundió mientras las autoridades cubanas intentaban restablecer el suministro eléctrico tras el segundo apagón nacional en menos de una semana. La red eléctrica, afectada por una infraestructura envejecida y el bloqueo petrolero de Estados Unidos, dejó sin luz a millones de habitantes.

La energía regresó parcialmente en La Habana, pero otras zonas permanecían sin servicio el domingo temprano. Un día antes, el Ministerio de Energía reportó una "desconexión total" del sistema eléctrico nacional en el país de casi 10 millones de habitantes.

Donald Trump lanzó ultimátum a Irán: les dio 48 horas
RELACIONADO

Donald Trump lanzó ultimátum a Irán: les dio 48 horas

Desde 2024 se han registrado siete apagones nacionales, que complican la vida cotidiana en medio de la crisis económica. Los cubanos temen que la comida se dañe en los refrigeradores.

Impacto regional y presión internacional

Las tensiones se han intensificado desde que el principal aliado regional y proveedor de petróleo de la isla, el presidente venezolano Nicolás Maduro, fue capturado y derrocado en una operación militar estadounidense en enero.

En la entrevista, grabada en inglés antes del apagón, Fernández de Cossio añadió: "Estamos actuando de la manera más proactiva posible para hacer frente a la situación".

"Esperamos que el combustible llegue a Cuba de una u otra forma y que este boicot que impone Estados Unidos no dure ni pueda mantenerse para siempre".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer aranceles a los países que vendan petróleo a Cuba. Desde el 9 de enero, la isla no ha importado crudo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Medio oriente

Netanyahu promete represalias directas contra líderes iraníes tras ataque con misiles

Medio ambiente

Los glaciares del Himalaya y del Hindú Kush se derriten al doble de velocidad desde el 2000

Donald Trump

Donald Trump lanzó ultimátum a Irán: les dio 48 horas

Otras Noticias

Gasolina

Precio de la gasolina en las 13 principales ciudades de Colombia: Gobierno prevé alza

¿Cuánto vale la gasolina en Colombia? Así están los precios en las 13 principales ciudades del país.

UNGRD

Karen Manrique fue trasladada a guarnición militar en Malambo tras su captura por escándalo en la UNGRD

Las autoridades sostienen que Manrique habría recibido beneficios en forma de contratos provenientes de la Ungrd.

Festival Estéreo Picnic

“Viviendo una película que ni Netflix se atrevería”: Aria Vega y su gran momento

Millonarios

¿Por qué Mackalister Silva no celebró su gol ante Once Caldas y se le vio afectado?

Medicamentos

¿La EPS no le entregó el medicamento y le tocó comprarlo? Se lo tienen que pagar y así puede reclamar