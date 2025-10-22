Cubanos celebraron los cien años de Celia Cruz en silencio: así se vivió el homenaje

El mundo entero ha recordado la vida y legado de Celia Cruz, quien, más allá de ser una de las artistas más importantes en la historia de la música en español, se convirtió en una de las voces femeninas más poderosas de resiliencia y libertad.

Pese a que todo el mundo celebró y recordó a la artista, por medio de sus icónicas canciones, Cuba, país natal de la mujer, tuvo que celebrar su centenario por medio del silencio y la oración en una solemne eucaristía en La Habana.

Cuba recuerda a Celia Cruz

Celia Caridad Cruz y Alfonso nació el 21 de octubre de 1925 en La Habana por lo que esta fecha ha sido considerada como el nacimiento de la representante más importante que el género salsa ha tenido en el mundo.

La “guarachera” ha sido ampliamente reconocida alrededor del mundo y sus cien años no fueron la excepción ya que esta fecha fue objeto de celebración por medio de eventos y conciertos en diferentes partes del mundo.

No obstante, Cuba vivió dicho acontecimiento de manera diferente, pues a raíz de la censura institucional se impidió la celebración de espectáculos y homenajes.

Pese a dichas restricciones, los cubanos no dudaron en hacer saber su felicidad y agradecimiento por el contundente legado musical de la mujer ya que algunos artistas cubanos solicitaron incluir su nombre en la lista de los difuntos conmemorados en la eucaristía del martes 21 de octubre.

Asistentes a la eucaristía de Celia Cruz

En medio de la eucaristía solemne se logró observar una amplia fotografía de Cruz, rodeada por flores de color blanco, y la imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre de la cual la artista era fiel devota y creyente.

Así mismo, la misa contó con la participación inicial de algunos artistas cubanos como Haila Maria Mompié, quien anunció un álbum en honor a la artista, Yomil, artista urbano de dicho país, Alain Pérez, entre otros músicos representativos del Jazz.

Pese a las importantes restricciones, los cubanos no dudaron en hacer saber que la cantante siempre estará presente dentro de la cultura en la isla, pues, ante a los silenciamientos, su música seguirá trascendiendo de generación en generación.