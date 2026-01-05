CANAL RCN
Internacional

María Corina Machado: “Venezuela será el principal aliado de Estados Unidos” ¿Figurará en la transición?

Tras la juramentación de Delcy Rodríguez como presidenta (e) de Venezuela, se desconoce cuál será el plan de Estados Unidos para gobernar el país durante la transición.

María Corina Machado: “Venezuela será el principal aliado de Estados Unidos” ¿Figurará en la transición?
Foto: AFP

Noticias RCN

enero 05 de 2026
12:16 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En medio de la incertidumbre por el futuro de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro y las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien tomaría la administración de Venezuela durante la transición, se conoció un nuevo pronunciamiento de la líder de la oposición, María Corina Machado, se pronunció nuevamente y habló de lo que vendría para su país.

"Su casa tenía puertas de acero (...) intentó entrar": revelan detalles de la captura de Maduro mientras dormía
RELACIONADO

"Su casa tenía puertas de acero (...) intentó entrar": revelan detalles de la captura de Maduro mientras dormía

Luego de que el Tribunal Supremo de Justicia juramentara a Delcy Rodríguez como presidenta encargada y que Trump asegurara que se adelantarán conversaciones con ella, deja en duda cuál podría ser la posición de María Corina Machado en el proceso de transición.

La más reciente publicación de Machado confirma que Venezuela se convertirá en el principal aliado de Estados Unidos.

VIDEO | Así es la celda en la que está preso Nicolás Maduro en Estados Unidos
RELACIONADO

VIDEO | Así es la celda en la que está preso Nicolás Maduro en Estados Unidos

María Corina Machado de las alianzas de Estados Unidos y Venezuela

En su último trino, Machado agradeció a administración de Donald Trump “por la firmeza y determinación en el cumplimiento de la ley”. Al mismo tiempo, aseguró que:

Venezuela será el principal aliado de Estados Unidos en materia de seguridad, energía, democracia y derechos humanos.

Indicó, además, que “Venezuela está cerca y pronto vamos a celebrar en nuestra tierra”.

Los años de cárcel que podría pagar Nicolás Maduro en Estados Unidos
RELACIONADO

Los años de cárcel que podría pagar Nicolás Maduro en Estados Unidos

Donald Trump puso en duda la figura de María Corina Machado en Venezuela

Donald Trump afirmó tras la captura de Maduro que la premio Nobel y líder de la oposición de Venezuela, María Corina Machado, no cuenta "con el apoyo ni el respeto" necesarios para gobernar su país.

Creo que le sería muy difícil estar al frente del país. No cuenta con apoyo ni respeto dentro de su país. Es una mujer muy amable, pero no inspira respeto.

Dio a conocer que en los últimos días no ha tenido contacto con Machado.

Nicolás Maduro fue capturado y sacado de Venezuela en un avión junto a Cilia Flores
RELACIONADO

Nicolás Maduro fue capturado y sacado de Venezuela en un avión junto a Cilia Flores

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

ONU

Jefe de la ONU expresa preocupación por legalidad de la operación de EE.UU. en Venezuela

Nicolás Maduro

VIDEO | Así es la celda en la que está preso Nicolás Maduro en Estados Unidos

Nicolás Maduro

Suiza ordena congelar los activos vinculados a Nicolás Maduro

Otras Noticias

Procuraduría General de la Nación

Procuraduría pone la lupa al decreto que cambiaría las inversiones de los fondos de pensiones

El Ministerio Público refuerza el seguimiento preventivo al proyecto del Gobierno sobre el manejo del ahorro pensional.

Alimentos

Bebidas energéticas: expertos señalan algunos de sus principales riesgos

Expertos revelaron que el consumo de cafeína se encuentra relacionado con el nerviosismo, insomnio y ataques de pánico.

Millonarios

Millonarios jugaría contra Boca Juniors de Argentina: esta es la fecha

Hollywood

Listado de los ganadores en los Critics Choice Awards 2026: aquí los momentos más virales

Cartagena

Capturaron en Cartagena a 'Virolo', venezolano acusado de asesinar una policía en su país