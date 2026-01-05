María Corina Machado: “Venezuela será el principal aliado de Estados Unidos” ¿Figurará en la transición?

En medio de la incertidumbre por el futuro de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro y las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien tomaría la administración de Venezuela durante la transición, se conoció un nuevo pronunciamiento de la líder de la oposición, María Corina Machado, se pronunció nuevamente y habló de lo que vendría para su país.

Luego de que el Tribunal Supremo de Justicia juramentara a Delcy Rodríguez como presidenta encargada y que Trump asegurara que se adelantarán conversaciones con ella, deja en duda cuál podría ser la posición de María Corina Machado en el proceso de transición.

La más reciente publicación de Machado confirma que Venezuela se convertirá en el principal aliado de Estados Unidos.

María Corina Machado de las alianzas de Estados Unidos y Venezuela

En su último trino, Machado agradeció a administración de Donald Trump “por la firmeza y determinación en el cumplimiento de la ley”. Al mismo tiempo, aseguró que:

Venezuela será el principal aliado de Estados Unidos en materia de seguridad, energía, democracia y derechos humanos.

Indicó, además, que “Venezuela está cerca y pronto vamos a celebrar en nuestra tierra”.

Donald Trump puso en duda la figura de María Corina Machado en Venezuela

Donald Trump afirmó tras la captura de Maduro que la premio Nobel y líder de la oposición de Venezuela, María Corina Machado, no cuenta "con el apoyo ni el respeto" necesarios para gobernar su país.

Creo que le sería muy difícil estar al frente del país. No cuenta con apoyo ni respeto dentro de su país. Es una mujer muy amable, pero no inspira respeto.

Dio a conocer que en los últimos días no ha tenido contacto con Machado.