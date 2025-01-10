Hermana de B-King da detalles sobre los actos fúnebres del artista: hizo invitación a sus seguidores

El cuerpo de Byron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B-King, arribará este miércoles 1 de octubre a Medellín para las honras fúnebres que se realizarán en el cementerio Campos de Paz. El artista fue hallado sin vida en Cocotitlán, Estado de México, junto al DJ vallecaucano Regio Clown, después de haber sido reportados como desaparecidos tras un concierto en Ciudad de México.

El traslado del cadáver de B King se realiza en un vuelo comercial desde Ciudad de México con destino al aeropuerto José María Córdova de Rionegro. Desde allí, será llevado a una funeraria de Medellín y posteriormente a Campos de Paz, donde iniciará la velación en la sala 7 a partir de las 5:00 p. m. Las exequias se extenderán hasta el jueves en la mañana, momento en el que se llevará a cabo la sepultura.

Funeral y acompañamiento de familiares y allegados

Los familiares del artista han convocado a quienes lo deseen a acompañar el funeral vistiendo de blanco como símbolo de paz y despedida. Stefania Agudelo, hermana del cantante, compartió un mensaje en redes sociales donde invitó a amigos y seguidores a rendirle homenaje.

Mañana nos reuniremos para honrar la vida de Byron y despedirlo como se merece. Nos gustaría pedirles que asistan de blanco como símbolo de paz y luz.

FOTO: Instagram

Investigación sobre el asesinato en México

El crimen de B-King y Regio Clown sigue siendo objeto de investigación por parte de la Fiscalía de Ciudad de México. Según versiones preliminares, ambos habrían sido víctimas de un ataque vinculado a bandas de narcotraficantes, aunque allegados al artista aseguran que él no tenía relación con dichas actividades.

La fiscal de Ciudad de México, Bertha Alcalde, confirmó que los artistas fueron vistos por última vez al abordar un vehículo hacia el Estado de México. Posteriormente, sus cuerpos fueron hallados en Cocotitlán, un día después de haber sido reportados como desaparecidos.