ONG confirma que 38 personas encarceladas por celebrar la detención de Maduro ya se encuentran en libertad

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha otorgado la libertad bajo estrictas restricciones a 38 ciudadanos que habían sido detenidos por manifestar su alegría ante la caída de Nicolás Maduro.

Según denunció este miércoles la ONG en el exilio Monitoreo Azul y Blanco, los excarcelados han sido sometidos a un régimen de "reporte y control" mediante el cual están obligados a "informar cada movimiento que van a hacer".

Simples “likes” en redes sociales desataron una ola de arrestos en el país latino:

La captura de Maduro durante una operación militar estadounidense a inicios de año desató una cacería de brujas en Nicaragua. Entre el 3 y el 8 de enero, la ONG registró al menos 71 detenciones de personas que celebraron o se mostraron a favor del hecho en plataformas digitales.

Este patrón de represión fue denunciado incluso por la Oficina de Asuntos para el Hemisferio Occidental de Estados Unidos, que recriminó recientemente al "régimen ilegítimo de Murillo y Ortega" por arrestar nicaragüenses simplemente por darle "me gusta" a publicaciones en redes sociales, exigiendo la liberación inmediata de todos los presos políticos.

Silencio oficial y presión externa:

A diferencia de lo ocurrido a principios de enero, cuando el gobierno nicaragüense anunció con bombos y platillos la liberación de "decenas" de opositores ante la presión de Washington, en esta ocasión las autoridades han guardado silencio absoluto sobre la salida de los 38 prisioneros.

"Lo que hemos confirmado (...) es que 38 personas de ese grupo fueron excarceladas", detalló la vocera de la organización, Claudia Pineda, en una entrevista concedida al medio digital 100% Noticias.

Mientras los ciudadanos enfrentan controles judiciales por sus opiniones, Daniel Ortega se sumó el pasado jueves "al clamor" para exigir la liberación de su aliado venezolano y la primera dama, que enfrentan un juicio por tráfico de drogas en los Estados Unidos.