Allanaron la vivienda de reconocida periodista en EE. UU. por información filtrada

El FBI allanó la vivienda de una reconocida periodista de The Washington Post, tras un pedido del Pentágono. Pam Bondi, fiscal general, entregó detalles del operativo.

La funcionaria indicó que la periodista “obtenía y reportaba información clasificada y filtrada ilegalmente de un contratista del Pentágono”. Es decir, ella recibía el material de un infiltrado, quien se encuentra tras las rejas.

¿Quién es la periodista?

“La administración Trump no tolerará filtraciones ilegales de información clasificada que, al ser divulgadas, representan un grave riesgo para la seguridad de nuestra nación y para los valientes que sirven a nuestro país”, declaró Bondi.

Asimismo, el director del FBI, Kash Patel, señaló que el contratista retuvo y filtró información relacionada con las operaciones militares. Calificó esto como un riesgo para la seguridad nacional.

The Washington Post se pronunció e indicó que la casa allanada es de la reportera Hannah Natanson, revelando así su identidad. Declaró que en el último tiempo ha cubierto al Gobierno de Donald Trump.

No obstante, es importante mencionar que la investigación no está enfocada en la periodista, sino en el infiltrado: Aurelio Pérez – Lugones. El medio reveló que el material divulgado por él fue encontrado en la lonchera y sótano de la vivienda.

¿Quién le filtraba la información?

“Imprimió documentos confidenciales que no estaba autorizado a buscar (…) Había manipulado ilegalmente información clasificada sobre un país extranjero no identificado”, precisó el periódico.

Pérez – Lugones estuvo en las filas de la Marina durante dos décadas (1982 a 2002). Posteriormente, llegó al Pentágono y su arresto se dio la semana pasada en Maryland.

El medio de comunicación cuestionó la orden, asegurando que es una “escalada de tácticas” del Gobierno para conocer información del sector periodístico. También recordó una ley que prohíbe estos procedimientos sobre quienes ejercen esta profesión, salvo cuando sean sospechosos de un delito.