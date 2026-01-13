ONU exige investigación tras muerte de mujer a manos de un agente migratorio en EE. UU.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) instó este martes a que se lleve a cabo una investigación independiente, rápida y transparente luego de que una mujer fuera abatida a tiros por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos durante una redada antimigrantes en Mineápolis la semana pasada.

Piden investigar muerte de mujer en Estados Unidos: un agente le disparó

El incidente tuvo lugar cuando Renee Good, de 37 años, se encontraba al volante de su vehículo. Un integrante del ICE le disparó durante el operativo, causándole la muerte.

El suceso ha generado un fuerte debate sobre el uso de la fuerza por parte de autoridades migratorias en el país.

Tras el hecho, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que el agente probablemente actuó en legítima defensa.

Sin embargo, esta versión fue rechazada por sectores de la oposición demócrata a nivel local, que respaldan su postura con videos del incidente que, según ellos, contradicen la explicación oficial.

Desde Ginebra, Jeremy Laurence, portavoz de la oficina de derechos humanos de la ONU, enfatizó que, según las normas internacionales, “el uso intencionado de la fuerza letal solo se puede permitir como último recurso contra un individuo que represente una amenaza inminente contra la vida”.

Laurence subrayó la importancia de que la muerte de Good sea objeto de una investigación independiente para esclarecer las circunstancias en que ocurrió.

La muerte de la mujer desencadenó una ola de protestas en distintas ciudades de Estados Unidos el pasado fin de semana, con manifestaciones en lugares como Mineápolis, Nueva York, Los Ángeles y Boston.

Además, el gobierno federal anunció el despliegue de “cientos” de agentes a Mineápolis, una medida que ha sido observada con preocupación por algunos sectores de la sociedad.

Laurence también hizo un llamado a las autoridades para reducir las tensiones y evitar acciones que puedan ser interpretadas como incitación a la violencia en medio de la incertidumbre y la indignación pública.

El caso ha adquirido una dimensión judicial y política: la ciudad de Mineápolis y el estado de Minnesota han presentado una demanda contra el gobierno de Donald Trump en relación con sus operativos migratorios.

Asimismo, Illinois, otro estado gobernado por demócratas y afectado por la ofensiva antimigratoria, inició un procedimiento legal similar tras las acciones implementadas en Chicago.