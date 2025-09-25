La UE califica de “claramente decepcionante” el nuevo objetivo climático de China

La Unión Europea (UE) lanzó duras críticas al nuevo compromiso climático de China, calificándolo de “claramente decepcionante” y “muy por debajo” de lo necesario para el mayor emisor de gases de efecto invernadero del planeta.

Pekín anunció este miércoles, en el marco de una cumbre de la ONU, que reducirá entre un 7% y un 10% sus emisiones de gases contaminantes para 2035, tomando como referencia el año en que alcance su pico máximo de emisiones, previsto para 2025.

China, responsable de cerca del 30% de las emisiones globales y segunda economía mundial, es considerada un actor decisivo en la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, el comisario europeo de Clima, Wopke Hoekstra, advirtió que la meta planteada dificulta el cumplimiento de los compromisos internacionales:

“Este nivel de ambición es claramente decepcionante y, dada la inmensa huella de China, hace que alcanzar los objetivos climáticos mundiales sea mucho más difícil”.

Un esfuerzo insuficiente

Expertos internacionales coinciden en que la meta de China resulta modesta y queda lejos de lo necesario para limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 °C, como establece el Acuerdo de París. No obstante, recuerdan que Pekín tiene un historial de fijar objetivos conservadores y luego superarlos, impulsado por el rápido desarrollo de su industria de energías limpias y tecnologías verdes.

El planteamiento chino sigue una trayectoria similar a la de Estados Unidos y la propia UE en la década posterior a sus picos de emisiones, aunque aún se ubica en un nivel insuficiente frente a la magnitud de la crisis climática.

Contraste con Europa

La Unión Europea se ha erigido como uno de los actores más comprometidos en la lucha contra el cambio climático. Bruselas se fijó la meta de reducir en un 55% sus emisiones para 2030, con respecto a los niveles de 1990, y asegura haber alcanzado ya casi un 40%.

Sin embargo, el bloque comunitario tampoco ha logrado fijar un objetivo intermedio claro para 2035, como lo estipula el Acuerdo de París, en parte debido a divisiones internas sobre el nivel de ambición que debe asumir.

Con las crecientes catástrofes ambientales —desde inundaciones devastadoras en Asia hasta incendios forestales en Europa—, la presión sobre las principales potencias contaminantes se intensifica, dejando en evidencia que los compromisos actuales podrían no ser suficientes para frenar el calentamiento global.