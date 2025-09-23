CANAL RCN
La OTAN exige a Rusia frenar la “escalada” de violaciones aéreas en su flanco oriental

La Alianza Atlántica advirtió que responderá con todos los medios necesarios tras las repetidas incursiones rusas en Estonia y Polonia.

El rearme: la nueva apuesta de la OTAN
El rearme: la nueva apuesta de la OTAN / Foto: AFP.

AFP

septiembre 23 de 2025
06:43 a. m.
La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) lanzó una fuerte advertencia a Rusia y le instó a detener de inmediato lo que calificó como una “escalada peligrosa” de violaciones del espacio aéreo en su flanco oriental.

Rusia acusa a la OTAN de "avivar tensiones" tras denuncias de violación de espacios aéreos
RELACIONADO

Rusia acusa a la OTAN de "avivar tensiones" tras denuncias de violación de espacios aéreos

La reacción se produce luego de una serie de incidentes protagonizados por cazas y drones rusos en territorios de Estonia y Polonia, ambos miembros de la Alianza.

Incursiones en Estonia y la respuesta de la OTAN

El viernes pasado, tres aviones de combate rusos entraron en el espacio aéreo estonio y permanecieron allí durante 12 minutos, lo que desató la protesta inmediata de la OTAN y de la Unión Europea, que calificaron el hecho como una nueva “provocación” de Moscú. En respuesta, el Consejo del Atlántico Norte —máxima instancia política de la organización— se reunió de urgencia a nivel de embajadores en Bruselas.

Tras el encuentro, los 32 países que integran la OTAN emitieron un comunicado conjunto en el que responsabilizaron directamente a Rusia de los hechos: “Estas acciones constituyen una escalada, implican un riesgo de error de cálculo y ponen vidas en peligro. Deben terminar de inmediato”. La Alianza enfatizó que hará uso de “todos los medios militares y no militares, en el marco del derecho internacional, para defenderse y eliminar cualquier amenaza” en la región.

Moscú, por su parte, negó las acusaciones y aseguró que no se produjo ninguna violación aérea.

Polonia también denunció drones rusos

Los incidentes no se limitan a Estonia. A principios de septiembre, Polonia denunció que varios drones rusos violaron su espacio aéreo durante ataques contra Ucrania. Varsovia calificó los hechos como un acto de “agresión” y pidió mayor respaldo de la OTAN.

Con al menos tres incursiones confirmadas en menos de dos semanas, la tensión en la frontera oriental de la Alianza aumenta, en un contexto marcado por la guerra en Ucrania y el deterioro de las relaciones entre Rusia y Occidente.

