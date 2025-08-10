Abatido en Antioquia ficha clave de la sanguinaria red criminal ecuatoriana ‘Los Choneros’

Las últimas semanas, en una serie de operativos, las autoridades le dieron un duro golpe a la organización criminal ecuatoriana ‘Los Choneros’, al servicio del narcotráfico y crímenes selectivos que está sembrando sus bases en Colombia junto en sociedad con el Clan del Golfo.

El primer hecho que impactó en la red criminal fue la captura de alias Fede, uno de los cabecillas de ‘Los Choneros’. Días más tarde, en un operativo de inteligencia, fue abatido alias El Ecuatoriano, ficha clave de esta banda trasnacional.

Un operativo en zona rural del municipio de Rionegro permitió la neutralización de alias El Ecuatoriano, considerado enlace internacional de la organización criminal trasnacional ‘Los Choneros’ de Ecuador.

¿Quién era ‘El Ecuatoriano’, el abatido miembro de ‘Los Choneros’?

De acuerdo con el informe de la Policía de Antioquia, alias El Ecuatoriano era un objetivo de alto valor para las autoridades ecuatorianas y colombianas.

El abatido criminal contaba con antecedentes judiciales por tentativa de homicidio (2010) y quien fue capturado (2016) en Ecuador por el delito de asociación ilícita.

En mayo de 2024 fue nuevamente detenido en Guayaquil durante una ‘narcofiesta’ organizada por alias Celso, máximo cabecilla de ‘Los Choneros’, recuperando posteriormente su libertad por circunstancias aún bajo investigación.

¿Qué hacía ‘El Ecuatoriano’ de ‘Los Choneros’ en Colombia?

El reporte de las autoridades indica que ‘El Ecuatoriano’ habría ingresado de manera irregular a Colombia hace un año, “con el objetivo de consolidar alianzas criminales con el Clan del Golfo para el envío de cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos, utilizando corredores del Magdalena Medio”.

Su ubicación fue posible gracias a un trabajo articulado de inteligencia (…) que permitió establecer su permanencia en una finca de lujo ubicada en el sector de Llano Grande, en Rionegro, Antioquia, empleada como centro de acopio de armas y punto logístico para el acondicionamiento de vehículos destinados al transporte de droga.

En el operativo en el que fue abatido una de las fichas claves de ‘Los Choneros’ en Colombia, también fueron capturadas tres personas y se incautó un importante arsenal de guerra: