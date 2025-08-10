CANAL RCN
Colombia

Abatido en Antioquia ficha clave de la sanguinaria red criminal ecuatoriana ‘Los Choneros’

Alias El Ecuatoriano había escapado de su país para protegerse y establecer nuevos vínculos con el Clan del Golfo para el tráfico de droga.

Abatido ficha clave de la sanguinaria red criminal ecuatoriana ‘Los Choneros’ en Antioquia
Foto: captura de video Noticias RCN.

Noticias RCN

octubre 08 de 2025
09:01 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Las últimas semanas, en una serie de operativos, las autoridades le dieron un duro golpe a la organización criminal ecuatoriana ‘Los Choneros’, al servicio del narcotráfico y crímenes selectivos que está sembrando sus bases en Colombia junto en sociedad con el Clan del Golfo.

El primer hecho que impactó en la red criminal fue la captura de alias Fede, uno de los cabecillas de ‘Los Choneros’. Días más tarde, en un operativo de inteligencia, fue abatido alias El Ecuatoriano, ficha clave de esta banda trasnacional.

Un operativo en zona rural del municipio de Rionegro permitió la neutralización de alias El Ecuatoriano, considerado enlace internacional de la organización criminal trasnacional ‘Los Choneros’ de Ecuador.

Alias Fede, uno de los criminales más buscados de Ecuador fue recapturado en Medellín
RELACIONADO

Alias Fede, uno de los criminales más buscados de Ecuador fue recapturado en Medellín

¿Quién era ‘El Ecuatoriano’, el abatido miembro de ‘Los Choneros’?

De acuerdo con el informe de la Policía de Antioquia, alias El Ecuatoriano era un objetivo de alto valor para las autoridades ecuatorianas y colombianas.

El abatido criminal contaba con antecedentes judiciales por tentativa de homicidio (2010) y quien fue capturado (2016) en Ecuador por el delito de asociación ilícita.

En mayo de 2024 fue nuevamente detenido en Guayaquil durante una ‘narcofiesta’ organizada por alias Celso, máximo cabecilla de ‘Los Choneros’, recuperando posteriormente su libertad por circunstancias aún bajo investigación.

Capturan en Medellín a alias Fede, sucesor de ‘Fito’ y cabecilla de ‘Los Choneros’
RELACIONADO

Capturan en Medellín a alias Fede, sucesor de ‘Fito’ y cabecilla de ‘Los Choneros’

¿Qué hacía ‘El Ecuatoriano’ de ‘Los Choneros’ en Colombia?

El reporte de las autoridades indica que ‘El Ecuatoriano’ habría ingresado de manera irregular a Colombia hace un año, “con el objetivo de consolidar alianzas criminales con el Clan del Golfo para el envío de cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos, utilizando corredores del Magdalena Medio”.

Su ubicación fue posible gracias a un trabajo articulado de inteligencia (…) que permitió establecer su permanencia en una finca de lujo ubicada en el sector de Llano Grande, en Rionegro, Antioquia, empleada como centro de acopio de armas y punto logístico para el acondicionamiento de vehículos destinados al transporte de droga.

En el operativo en el que fue abatido una de las fichas claves de ‘Los Choneros’ en Colombia, también fueron capturadas tres personas y se incautó un importante arsenal de guerra:

01 fusil calibre 5.56, 03 pistolas 9 mm, 129 cartuchos de diferentes calibres, 09 proveedores, 04 radios de comunicación, 01 computador portátil, 07 celulares, 01 placa balística, 02 camionetas Toyota avaluadas en 1.000 millones de pesos, además de 06 piezas de joyas de oro, 17 millones de pesos y 1.000 dólares en efectivo.

Video | Recapturaron a ‘Fito’, el narco más buscado de Ecuador que se presumió estaba en Colombia
RELACIONADO

Video | Recapturaron a ‘Fito’, el narco más buscado de Ecuador que se presumió estaba en Colombia

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Atlántico

Alias ‘El Negro’ fue recapturado por el feminicidio de Kelly de Arco en Barranquilla

Bogotá

Se hacían pasar por contratistas: así cayó banda que robaba señalización vial en Ciudad Bolívar

Norte de Santander

Norte de Santander impulsa economía fronteriza con obras clave para eventos y comercio binacional

Otras Noticias

Cuidado personal

Hábitos clave para aliviar la acidez estomacal de forma definitiva

Los cambios posturales y horarios que son los verdaderos hábitos clave para aliviar la acidez estomacal.

Astrología

Mhoni Vidente alertó sobre la poderosa influencia del Papa León XIV en el futuro de EE.UU.

La reconocida astróloga analizó cómo la influencia del Papa León XIV podría transformar la mentalidad de Donald Trump.

Dólar

Importante movimiento del dólar en Colombia hoy 8 de octubre de 2025: así se cotiza la divisa

María Corina Machado

María Corina Machado afirmó que el entorno de Maduro lo ha estado negociando a sus espaldas

Millonarios

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras el Millonarios vs. América: cuentas de ambos