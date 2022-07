Los vínculos de las Farc con el ciudadano que EE. UU. propone canjear con Rusia

Antony Blinken, el secretario de Estado de la nación dio a conocer la propuesta que su país hizo hace algunas semanas para recuperar a dos estadounidenses que están bajo el poder de Rusia. Se trata de la jugadora de baloncesto Brittney Griner y el exmarino Paul Whelan.

Griener fue una de las más grandes figuras de la liga profesional WNBA, pero enfrenta un proceso judicial en Rusia por introducir al país cartuchos con aceite cannábico. La pena que podría recibir es de 10 años. Por su parte, Whelan fue condenado en 2020 a 16 años de cárcel, porque agentes del Servicio Federal de Seguridad rusa lo capturaron en un hotel de Moscú, en 2018, por participar en “actividades de espionaje” a favor de Estados Unidos.

Aunque no se ha conocido oficialmente a quién entregará Rusia, el diario The New York Times asegura que la persona canjeada será Viktor Bout, un traficante internacional de armas, mejor conocido como ‘el mercader de la muerte’. Su figura inspiró una cinta protagonizada por Nicolas Cage.

¿Quién es Viktor Bout?

Bout es un ex militar que perteneció a la Fuerza Aérea. Cumple una condena en prisión porque en 2012 fue declarado culpable según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por conspirar para vender millones de dólares en armas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Fue detenido por la DEA, tras una operación encubierta entre noviembre de 2007 y marzo de 2008. Bout acordó vender a las FARC millones de dólares en armas, incluidos “800 misiles tierra-aire (SAM), 30.000 armas de fuego AK-47, 10 millones de cartuchos, cinco toneladas de C -4 explosivos plásticos, aviones “ultraligeros” equipados con lanzagranadas y vehículos aéreos no tripulados”.

Lo que no sabía el traficante fue que acordó vender las armas a dos fuentes confidenciales que trabajan con la DEA (los “CS”), quienes declararon que las estaban adquiriendo para las FARC, con el entendimiento específico de que las armas se utilizarían para atacar helicópteros estadounidenses en Colombia.

Por esto, el hombre enfrenta una sentencia máxima de cadena perpetua por los cargos de: conspirar para matar a ciudadanos estadounidenses; conspirar para matar a funcionarios y empleados estadounidenses; y conspirar para adquirir y utilizar misiles antiaéreos, además de una sentencia mínima obligatoria de 25 años de prisión por el tercer cargo, y una sentencia máxima de 15 años de prisión por conspirar para proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera designada.