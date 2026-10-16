Países islámicos cuestionan a Colombia por traslado de embajada a Jerusalén y piden revertir la decisión

Un grupo de 19 países islámicos condenó este viernes la decisión del Gobierno de Colombia de trasladar su embajada en Israel de Tel Aviv a Jerusalén, una medida que calificaron como contraria al derecho internacional y a las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

La declaración conjunta fue suscrita por países como Turquía, Egipto, Arabia Saudita, Indonesia, Jordania, Omán, Malasia y Catar, además de la Autoridad Palestina. En el documento, los cancilleres manifestaron su rechazo al anuncio del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, que convirtió a Colombia en el mayor país de América Latina con una embajada establecida en Jerusalén.

Países islámicos advierten sobre impacto en el proceso de paz

En el comunicado divulgado por el Ministerio de Exteriores de Turquía, los firmantes señalaron que el traslado de la sede diplomática colombiana constituye “un paso que contraviene las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas” y que además “mina los esfuerzos” encaminados a alcanzar una paz duradera basada en la solución de dos Estados, uno israelí y otro palestino.

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Los ministros reafirmaron que cualquier decisión destinada a modificar el estatus legal o histórico de Jerusalén ocupada, o a reconocer la ciudad como capital de Israel, carece de validez. Asimismo, hicieron un llamado al Gobierno colombiano para que reconsidere y revierta la medida, la cual condenaron de manera “firme” e “inequívoca”.

La mayoría de los países mantiene sus embajadas en Tel Aviv al considerar que el estatus definitivo de Jerusalén debe resolverse mediante negociaciones entre israelíes y palestinos. Entre las excepciones figuran Estados Unidos, que trasladó su embajada en 2018, así como Guatemala, Honduras, Paraguay y Kosovo.

Un giro en la política exterior colombiana hacia Israel

La apertura de la embajada colombiana en Jerusalén materializa una promesa del presidente Abelardo de la Espriella y marca un acercamiento diplomático con Israel, después de que el anterior gobierno de Gustavo Petro rompiera relaciones con ese país debido a las consecuencias humanitarias de la ofensiva militar israelí en Gaza.

La controversia sobre Jerusalén sigue siendo uno de los principales puntos de disputa en el conflicto palestino-israelí. Israel controla la totalidad de la ciudad desde la Guerra de los Seis Días de 1967, cuando ocupó la zona oriental, de mayoría árabe, y posteriormente la anexó, una decisión que no es reconocida por la ONU.

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Por su parte, los palestinos reclaman Jerusalén Oriental como la capital de un futuro Estado palestino, razón por la que cualquier reconocimiento internacional de la ciudad como capital exclusiva de Israel continúa generando tensiones diplomáticas y políticas en la comunidad internacional.