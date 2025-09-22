Revelan hipótesis sobre la desaparición de B-King en México: ¿qué pasó con las cámaras de seguridad?

La desaparición de B-King en México cumple varios días sin respuestas claras, pero en las últimas horas surgieron detalles que podrían dar un nuevo rumbo a la investigación. Juan Camilo Gallego, mánager del artista, reveló que existen dos personas señaladas como presuntos responsables, quienes ya fueron mencionadas en la denuncia presentada ante las autoridades mexicanas.

Según explicó Gallego, lo último que supo de B-King fue que tenía programado un almuerzo con conocidos de Regio Clown, otro artista desaparecido junto a él. Aunque prefirió no dar nombres por seguridad, aseguró que estas personas ya fueron puestas en conocimiento de la justicia, sin que hasta el momento se haya podido confirmar si llegaron o no al encuentro planeado.

Posible hipótesis de secuestro en México

En diálogo con NTN24, el mánager de B-King señaló que una de las hipótesis más fuertes es la de un posible secuestro en México, pese a que no se han recibido llamadas de confirmación. De acuerdo con lo manifestado, en el país es común que organizaciones delictivas retengan a personas con el fin de exigir dinero.

Gallego insistió en que aún no hay pruebas de esta versión, pero manifestó que quiere mantener la esperanza de que los artistas estén retenidos y que pronto se logre establecer comunicación con ellos. Añade que 7 días después de haber puesto la denuncia, las autoridades no se han comunicado nuevamente.

Últimas pistas sobre B-King y Regio Clown

El paradero de B-King y Regio Clown sigue siendo un misterio. Lo último que se supo es que fueron vistos el 16 de septiembre en un gimnasio ubicado en Polanco, Ciudad de México. Desde ese momento no se volvió a tener contacto con ellos, pese a que días antes habían cumplido con éxito una presentación musical.

Además, indicó que tras revisar las cámaras de seguridad, las únicas que estaban disponibles tenían visibilidad reducida y no fueron de ayuda para saber qué pudo pasar con los dos artistas.

El presidente Gustavo Petro se pronunció públicamente sobre el caso y pidió a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, toda la colaboración posible para encontrar a los jóvenes. Sheinbaum atendió la solicitud y aseguró que ya se adelantan las respectivas investigaciones.