Encuesta reveló que los empleados del Vaticano están descontentos, ¿Por qué?

Un reciente sondeo reveló un amplio descontento entre los empleados laicos del Vaticano, quienes manifestaron sentirse desconectados de sus superiores y poco valorados en su entorno laboral.

Encuesta reveló descontento en los empleados del Vaticano

La encuesta fue realizada por la Asociación del Personal Laico del Vaticano, entidad que representa a cerca de 300 trabajadores, y marca un hecho inédito al ser el primer estudio de este tipo sobre las condiciones laborales dentro del Estado pontificio.

De los aproximadamente 4.000 laicos que trabajan en el Vaticano, en oficios como cocina, jardinería, limpieza y otros servicios, 250 personas participaron en la consulta, desarrollada entre el 15 de diciembre y el 7 de enero. La mayoría de estos empleados reside fuera de los muros vaticanos.

Según los resultados, el 73,9 % de los encuestados considera que existe una “desconexión” con la dirección, mientras que un 75,9 % afirmó sentirse subestimado y desmotivado en su trabajo.

La asociación promotora del sondeo expresó especial preocupación por otro dato: el 56 % de los participantes aseguró haber sufrido situaciones de injusticia o acoso por parte de algún superior jerárquico.

Un representante de la Asociación del Personal Laico del Vaticano señaló que este ejercicio busca visibilizar las inquietudes del personal, que, pese a contar con beneficios como salarios libres de impuestos y atención médica gratuita, tiene prohibido formar o afiliarse a sindicatos.

El sondeo también consultó a los trabajadores sobre posibles propuestas para presentar al papa León XIV, ante la expectativa de cambios durante su pontificado.

De acuerdo con la asociación, la mayoría de las respuestas coincidió en la necesidad de mayor dignidad laboral, una voz activa y una protección efectiva para el personal, a través de mecanismos de representación, transparencia, diálogo y respeto.

Empleados del Vaticano esperan mejora en condiciones laborales

La relación entre el personal del Vaticano y la jerarquía eclesiástica fue, en ocasiones, tensa durante el pontificado del papa Francisco.

Algunos empleados confían en que el nuevo liderazgo traiga mejoras, especialmente después de que una de las primeras decisiones atribuidas al nuevo papa fuera el restablecimiento de una bonificación de 500 euros para los trabajadores con motivo de la elección de un nuevo pontífice.