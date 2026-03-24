CANAL RCN
Internacional

Narco sirio-libanés proporcionaba armas del régimen de Bashar Al-Assad al ELN en Colombia

El narcotraficante fue declarado culpable por una corte de Estados Unidos, por conspirar para el narcoterrorismo y brindar armas al grupo criminal colombiano.

Foto: AFP

Noticias RCN

marzo 24 de 2026
12:07 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un jurado federal del estado de Virginia, Estados Unidos, declaró culpable a un ciudadano sirio-libanés por cargos de conspiración para el narcoterrorismo y por proporcionar apoyo con material de guerra a un grupo criminal colombiano.

Dos peligrosos delincuentes del ELN estarían detrás del paro armado en el Bajo Baudó
RELACIONADO

Dos peligrosos delincuentes del ELN estarían detrás del paro armado en el Bajo Baudó

Se trata de Antoine Kassis, de 59 años, un narcotraficante establecido en el Líbano que, según la justica estadounidense utilizó su poder y acceso al régimen de Assad para traficar armas y cocaína.

De acuerdo con las pruebas, Kassis lavó dinero a través de la organización de un cómplice radicado en Colombia, incluso tras la caída de Assad, conservando su acceso a armas previamente suministradas por gobiernos como el de Rusia e Irán.

Al parecer, desde 2024, este narco sirio-libanés habría acordado con cómplices en Colombia y México el suministro de armas de grado militar usadas por el régimen de Assad para el ELN, a cambio de cargamentos de cocaína.

Cabe recordar que el ELN ya había sido designado como una organización terrorista por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos.

¿Quién es el narco libanés vinculado al ELN?

Kassis es primo del expresidente sirio Basar Al-Assad y colaboraba directamente con el hermano de este, Maher Al-Assad.

Dos presuntos narcos fueron dados de baja en un nuevo ataque estadounidense contra una embarcación en el Pacífico
RELACIONADO

Dos presuntos narcos fueron dados de baja en un nuevo ataque estadounidense contra una embarcación en el Pacífico

Según los informes, pagaba hasta 10.000 dólares por kilogramo de cocaína importado a través del puerto de Latakia; además, recaudaba impuestos para el régimen mediante puestos de control sobre las sustancias que transitaban por su territorio, incluyendo el Captagon, una droga sintética derivada de las anfetaminas.

¿Qué relación tenía Kassis con el ELN?

Sobre la relación de Kassis con el ELN, el Departamento de Justicia aseguró que este viajó a Kenia para reunirse con el inspector de armas del grupo criminal colombiano y firmar un contrato para importar un contenedor lleno de fruta y 500 kilos de cocaína desde Colombia hasta Siria.

Al parecer, Kassis distribuyó la droga en Oriente Medio y blanqueó casi 100 millones de dólares a través de sus socios en organizaciones como el Cartel de Sinaloa, Hamás, entre otras.

Extraditan a Colombia a alias Mono Gerley, señalado cerebro financiero del ELN
RELACIONADO

Extraditan a Colombia a alias Mono Gerley, señalado cerebro financiero del ELN

Ahora, este narco enfrenta una pena de mínimo 20 años y hasta cadena perpetua, la cual será definida el próximo 2 de julio.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Accidente aéreo

Dan a conocer audio de la torre de control en el trágico accidente entre avión y camión en Estados Unidos

Artistas

Reconocida actriz fue encontrada sin vida en un bus: esto se sabe

Costa Rica

EE.UU. firma un nuevo acuerdo para deportar migrantes irregulares a este país latino

Otras Noticias

Accidente aéreo

“Gritaban que no los dejaran morir”: Soldado que sobrevivió a siniestro de avión militar en Puerto Leguízamo

El soldado Mauricio Peñaranda es uno de los 23 sobrevivientes de la tragedia que, de momento, han llegado al Hospital Militar, en Bogotá.

Licencia de conducción

Dan a conocer listado de mujeres que fueron seleccionadas para curso de conducir gratis en Bogotá

La alcaldía de la Candelaria dio a conocer a las mujeres que ganaron en este programa.

Selección Colombia

¿Cuándo se conocerá el último rival de Colombia en el Mundial? Prográmese con el repechaje

La casa de los famosos

Se tomará una decisión que podría causar revuelo en La Casa de los Famosos Colombia: ¿por qué?

Millonarios

Médico reveló las causas ocultas de muerte súbita en jóvenes deportistas: ¿cuáles son?