Narco sirio-libanés proporcionaba armas del régimen de Bashar Al-Assad al ELN en Colombia

Un jurado federal del estado de Virginia, Estados Unidos, declaró culpable a un ciudadano sirio-libanés por cargos de conspiración para el narcoterrorismo y por proporcionar apoyo con material de guerra a un grupo criminal colombiano.

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Se trata de Antoine Kassis, de 59 años, un narcotraficante establecido en el Líbano que, según la justica estadounidense utilizó su poder y acceso al régimen de Assad para traficar armas y cocaína.

De acuerdo con las pruebas, Kassis lavó dinero a través de la organización de un cómplice radicado en Colombia, incluso tras la caída de Assad, conservando su acceso a armas previamente suministradas por gobiernos como el de Rusia e Irán.

Al parecer, desde 2024, este narco sirio-libanés habría acordado con cómplices en Colombia y México el suministro de armas de grado militar usadas por el régimen de Assad para el ELN, a cambio de cargamentos de cocaína.

Cabe recordar que el ELN ya había sido designado como una organización terrorista por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos.

¿Quién es el narco libanés vinculado al ELN?

Kassis es primo del expresidente sirio Basar Al-Assad y colaboraba directamente con el hermano de este, Maher Al-Assad.

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Según los informes, pagaba hasta 10.000 dólares por kilogramo de cocaína importado a través del puerto de Latakia; además, recaudaba impuestos para el régimen mediante puestos de control sobre las sustancias que transitaban por su territorio, incluyendo el Captagon, una droga sintética derivada de las anfetaminas.

¿Qué relación tenía Kassis con el ELN?

Sobre la relación de Kassis con el ELN, el Departamento de Justicia aseguró que este viajó a Kenia para reunirse con el inspector de armas del grupo criminal colombiano y firmar un contrato para importar un contenedor lleno de fruta y 500 kilos de cocaína desde Colombia hasta Siria.

Al parecer, Kassis distribuyó la droga en Oriente Medio y blanqueó casi 100 millones de dólares a través de sus socios en organizaciones como el Cartel de Sinaloa, Hamás, entre otras.

Ahora, este narco enfrenta una pena de mínimo 20 años y hasta cadena perpetua, la cual será definida el próximo 2 de julio.