Estados Unidos designa a Laura Dogu como nueva jefa de misión en Venezuela

La diplomática aparece ya en la página oficial de la embajada estadounidense en Caracas.

Foto: AFP

enero 22 de 2026
12:01 p. m.
Estados Unidos designó el jueves a Laura Dogu como nueva jefa de su misión diplomática para Venezuela, en un proceso que busca restablecer las maltrechas relaciones bilaterales tras la caída del derrocado presidente Nicolás Maduro.

La diplomática aparece ya en la página oficial de la embajada estadounidense en Caracas, información confirmada a la AFP por una fuente interna bajo condición de anonimato.

Washington y Caracas avanzan hacia la reanudación "gradual" de sus relaciones, rotas desde 2019, en la Venezuela pos-Maduro, de la que el presidente Donald Trump asegura estar a cargo.

Delcy Rodríguez reorganiza el poder y abre diálogo con EE.UU.

Delcy Rodríguez asumió el gobierno venezolano luego de la operación militar estadounidense del 3 de enero que capturó a Maduro, de quien era vicepresidenta. Desde entonces, ha dado un giro en la relación con Washington mediante acuerdos petroleros y la liberación de presos políticos, mientras reestructura el gabinete y los altos mandos militares.

La agenda de Rodríguez incluye una reforma a la ley de Hidrocarburos, que se discute este jueves en el Parlamento, con el objetivo de facilitar negocios con Estados Unidos e incrementar el flujo de dólares. Trump, por su parte, ha expresado buena estima hacia la mandataria e incluso la invitó a una reunión en territorio estadounidense, en fecha aún por definir.

Liberaciones de presos políticos y tensiones internas

La ONG Foro Penal contabiliza al 19 de enero 777 detenidos, con 143 excarcelaciones desde el anuncio de liberaciones el 8 de enero. Entre los casos más recientes está el de Rafael Tudares, yerno del opositor Edmundo González Urrutia, quien fue excarcelado tras más de un año de detención arbitraria. “Ha sido una lucha estoica y muy dura por más de 1 año”, escribió su esposa Mariana González en X.

El proceso avanza lentamente, con figuras opositoras aún encarceladas como Juan Pablo Guanipa, Freddy Superlano y el activista Javier Tarazona. Rodríguez, mientras tanto, ha consolidado su control político y militar, nombrando nuevos comandantes regionales y reforzando su guardia presidencial.

“Estamos en un proceso de diálogo, de trabajo con los Estados Unidos, sin temor alguno, a encarar las diferencias, las dificultades”, declaró Rodríguez, quien sigue bajo sanciones de Washington.

