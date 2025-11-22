Estas son las aerolíneas que suspenden sus vuelos a Venezuela tras advertencia de Estados Unidos

Las aerolíneas GOL, TAP Air Portugal, LATAM, Avianca y Avior anunciaron la suspensión de sus vuelos hacia Venezuela, sumándose a la decisión de Iberia, que este sábado canceló sus operaciones comerciales previstas para la próxima semana.

Las compañías señalaron que evaluarán la evolución de la situación en el país antes de definir una fecha de reanudación.

FAA alerta sobre riesgos en el espacio aéreo de Venezuela y el Caribe

La medida se produce tras el aviso emitido el viernes por la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos, que instó a los vuelos comerciales a extremar precauciones al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe.

El organismo advirtió sobre “una situación potencialmente peligrosa” en la región de información de vuelo de Maiquetía, que corresponde al espacio aéreo controlado por Venezuela e incluye parte del Caribe oriental.

El comunicado de la FAA coincide con el despliegue militar estadounidense en el Caribe, destinado a aumentar la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro.

Aerolíneas monitorean situación en Venezuela tras advertencia estadounidense

En este contexto, las aerolíneas internacionales han optado por suspender sus operaciones para proteger a sus tripulaciones y pasajeros, mientras monitorean los acontecimientos.

La suspensión simultánea de rutas por parte de compañías latinoamericanas y europeas refleja el aislamiento creciente de Venezuela en el mercado aéreo internacional, que en los últimos años ya había sufrido una reducción significativa de conexiones debido a la crisis política, económica y de seguridad.