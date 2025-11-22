CANAL RCN
Internacional

Estas son las aerolíneas que suspenden sus vuelos a Venezuela tras advertencia de Estados Unidos

Las aerolíneas internacionales optaron por suspender sus operaciones para proteger a sus tripulaciones y pasajeros.

Foto: Freepik

Noticias RCN

noviembre 22 de 2025
03:35 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Las aerolíneas GOL, TAP Air Portugal, LATAM, Avianca y Avior anunciaron la suspensión de sus vuelos hacia Venezuela, sumándose a la decisión de Iberia, que este sábado canceló sus operaciones comerciales previstas para la próxima semana.

Aerocivil anuncia medidas tras advertencia de EE. UU. sobre espacio aéreo cercano a Venezuela
RELACIONADO

Aerocivil anuncia medidas tras advertencia de EE. UU. sobre espacio aéreo cercano a Venezuela

Las compañías señalaron que evaluarán la evolución de la situación en el país antes de definir una fecha de reanudación.

FAA alerta sobre riesgos en el espacio aéreo de Venezuela y el Caribe

La medida se produce tras el aviso emitido el viernes por la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos, que instó a los vuelos comerciales a extremar precauciones al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe.

La aerolínea que opera en Colombia y alcanzó 50 millones de pasajeros: así avanza su expansión
RELACIONADO

La aerolínea que opera en Colombia y alcanzó 50 millones de pasajeros: así avanza su expansión

El organismo advirtió sobre “una situación potencialmente peligrosa” en la región de información de vuelo de Maiquetía, que corresponde al espacio aéreo controlado por Venezuela e incluye parte del Caribe oriental.

El comunicado de la FAA coincide con el despliegue militar estadounidense en el Caribe, destinado a aumentar la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro.

Aerolínea de bajo costo anuncia importante reducción de sus tarifas en una de sus rutas más usadas
RELACIONADO

Aerolínea de bajo costo anuncia importante reducción de sus tarifas en una de sus rutas más usadas

Aerolíneas monitorean situación en Venezuela tras advertencia estadounidense

En este contexto, las aerolíneas internacionales han optado por suspender sus operaciones para proteger a sus tripulaciones y pasajeros, mientras monitorean los acontecimientos.

Verónica Alcocer está varada en Suecia: ninguna aerolínea accede a venderle un vuelo para volver al país
RELACIONADO

Verónica Alcocer está varada en Suecia: ninguna aerolínea accede a venderle un vuelo para volver al país

La suspensión simultánea de rutas por parte de compañías latinoamericanas y europeas refleja el aislamiento creciente de Venezuela en el mercado aéreo internacional, que en los últimos años ya había sufrido una reducción significativa de conexiones debido a la crisis política, económica y de seguridad.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

Confirman que fueron al menos 300 las personas secuestradas en una escuela de Nigeria

Jair Bolsonaro

Arrestaron al expresidente brasileño Jair Bolsonaro para evitar una fuga del país

Automovilismo

Motoverse 2025: la cita global que fusiona arte, música y adrenalina en la capital mundial de la moto-cultura

Otras Noticias

Asesinatos en Bogotá

Grabación será fundamental para esclarecer el asesinato de Harold Aroca: revela su última conversación

El joven fue asesinado en el barrio Los Lanches de Bogotá. Dos sospechosos fueron arrestados.

Miss Universo

La millonaria cifra que ganará Fátima Bosch Fernández, la nueva Miss Universo 2025

Este es el salario mensual que recibirá la reina Fátima Bosch Fernández, nueva Miss México 2025.

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol hoy 22 de noviembre 2025: número y signo ganador del último sorteo

Premier League

El gol más emotivo: Daniel Muñoz honró a su amigo convirtiendo en la Premier League

Francia

Científicos investigan potencial del ARN mensajero contra el cáncer y otras enfermedades