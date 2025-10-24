Ministro Benedetti responde a decisión de EE. UU. de incluirlo a él y a la familia presidencial en la lista Clinton

El ministro del interior, Armando Benedetti, respondió a la decisión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de incluirlo en la lista OFAC (o lista Clinton), junto al presidente de la República, Gustavo Petro; la primera dama, Verónica Alcocer, y su hijo en común, Nicolás Petro.

En palabras del jefe de cartera “por haber defendido la dignidad del país y que el presidente @petrogustavo no es un narcotraficante, me meten en la lista OFAC sin yo haberlos agredido. Eso demuestra que todo imperio es injusto y que su lucha antidrogas es una farsa armamentista”.

La lista Clinton, creada en 1999, bloquea el acceso al sistema financiero y comercial de los Estados Unidos de empresas y personas naturales, que representen un riesgo para el país.

Se bloquea el acceso a sus bienes y cuentas en los EE. UU. y se les prohíbe tener relaciones comerciales, ya sean directas o indirectas, en el país.

Benedetti insiste en que jamás ha tenido relación alguna contra el narcotráfico:

La inclusión de Benedetti y la familia presidencial colombiana en la lista Clinton se da a unos días de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se refiriera a Gustavo Petro como un matón, “un hombre malo que está haciendo muchas drogas”, y anunciara la detención de pagos hacia Colombia.

Benedetti insistió en que, en Colombia, “nadie se cree el cuento” de que es narcotraficante. “Nunca he entrado a la casa de un solo narcotraficante. Para EE.UU. un pronunciamiento no violento es igual que ser narcotraficante. Gringos go home”, comentó.

Días antes, había de convocar a los simpatizantes del “Gobierno del Cambio” a movilizarse este viernes “por la dignidad y la soberanía”, argumentando que “en el 2019, Trump nos regañó y nos insultó dos veces y se quedaron callados”. Y, por tanto “a Trump hay que hacerle llegar la información de quién es Gustavo Petro y qué es Colombia porque a él le están dañando la cabeza con chismes”.

Razón por la que dijo estar en busca de una línea de comunicación directa con el mandatario estadounidense: “Hay que buscar una línea real con la que se pueda llegar al presidente Trump y llevarle información real de dónde queda Colombia, qué es Colombia, cuál es la historia de Colombia y cuál es la historia del presidente Petro, para (que evalué si vuelve a) llamarlo narcotraficante, cuando él es el que más ha peleado contra los narcotraficantes en este país”.