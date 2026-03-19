Estos son los yacimientos de petróleo y gas afectados por la guerra en Medio Oriente

Varias refinerías y complejos de gas en Oriente Medio han sido blanco de ataques desde el inicio de la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán, el pasado 28 de febrero.

Los incidentes han avivado el temor de que la guerra perturbe aún más el suministro energético internacional, en una región clave para el mercado global de petróleo y gas.

Arabia Saudita, Catar e Irán: epicentro de los ataques

En Arabia Saudita, un dron impactó la refinería de Samref en Yanbu, con capacidad de procesar más de 400.000 barriles diarios. La instalación, operada por Aramco y ExxonMobil, es estratégica porque permite exportar crudo sin pasar por el estrecho de Ormuz, actualmente bloqueado por Irán.

También en territorio saudita, la refinería de Ras Tanura, una de las mayores de Oriente Medio, sufrió ataques con drones que provocaron incendios y cierres parciales, aunque ya retomó operaciones.

En Catar, el complejo de Ras Lafan, el mayor puerto de exportación de gas natural licuado del mundo, registró “daños considerables” tras ataques iraníes que generaron incendios.

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Los bombardeos fueron en represalia por la ofensiva israelí contra el yacimiento de South Pars-North Dome, compartido por Irán y Catar, considerado la mayor reserva de gas del planeta.

Irán reportó incendios en su parte del campo, mientras que Catar, que explota la sección conocida como North Field, recordó que allí se concentra cerca del 10% de las reservas mundiales de gas natural.

Infraestructuras estratégicas bajo presión

En Irán, la isla de Jark, desde donde parten el 90% de las exportaciones de crudo del país, fue atacada por Estados Unidos, aunque Teherán aseguró que las operaciones continúan con normalidad. Washington ha advertido que podría destruir las instalaciones si persiste el bloqueo del estrecho de Ormuz.

En los Emiratos Árabes Unidos, la refinería de Ruwais, la cuarta más grande del mundo, suspendió actividades por precaución tras un ataque con drones en la zona. Aunque no se confirmó si la planta fue directamente afectada, la compañía estatal Adnoc no ha emitido declaraciones.

La escalada bélica en Oriente Medio pone en riesgo la estabilidad del suministro energético global, con instalaciones críticas bajo fuego en Arabia Saudita, Catar, Irán y Emiratos Árabes Unidos, lo que podría tener repercusiones inmediatas en los mercados internacionales.