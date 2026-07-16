La puja por la presidencia del Senado y Cámara entra en su etapa decisiva: ¿Quiénes suenan?

A pocos días de la instalación del nuevo Congreso, la cual se llevará a cabo el lunes 20 de julio, los partidos políticos mantienen una intensa disputa por definir quiénes presidirán las mesas directivas de Cámara y Senado durante el primer año legislativo.

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La principal controversia se centra en la presidencia del Senado, donde dos candidatos pujan por ocupar el cargo: Alfredo Deluque, del Partido de la U, quien cuenta con el respaldo del presidente electo Abelardo de la Estrella; y Honorio Henríquez, postulado por el Centro Democrático, que se presenta como el partido mayoritario dentro de las bancadas de gobierno.

Deluque o Henríquez: ¿Quién será el presidente del Senado?

Las negociaciones para resolver la disputa se realizan este jueves 16 de julio en el hotel Grand Hyatt, donde los líderes políticos han intentado alcanzar consensos.

“Existe una mesa directiva que le dé garantías a todo el Congreso, a todos los partidos políticos que estén allí, pues en esa labor hemos conseguido importantes apoyos, pero las negociaciones siguen”, afirmó Deluque.

Por su parte, el Centro Democrático basa sus fundamentos en la posición mayoritaria. Gabriel Vallejo, director del partido, sostuvo lo siguiente: “El partido mayoritario en este caso del gobierno tiene el derecho de presidir o elegir la presidencia”.

Prácticamente definida la presidencia de la Cámara

No obstante, sectores cercanos a las negociaciones expresaron dudas acerca de la posibilidad de que esta colectividad lleve la definición a votación directa. “No creo, me resisto a pensar que sea cierta la versión en el sentido de que el Centro Democrático se va a ir a voto limpio el 20 de junio”, consideró el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara.

En contraste con la situación del Senado, la presidencia de la Cámara de Representantes aparentemente estaría definida a favor de Nicolás Barguil, del Partido Conservador.

La importancia de estas elecciones trasciende lo protocolar, debido a que las mesas directivas del Congreso tienen la facultad de determinar el orden en que se discuten los proyectos de ley, los debates de control político y las mociones de censura, elementos fundamentales para el desarrollo de la agenda legislativa del gobierno entrante.

Ante la falta de acuerdos en el Senado, se programó una nueva reunión entre todos los partidos políticos con el objetivo de alcanzar un humo blanco antes de la fecha límite. De no lograrse consenso, la definición podría llevarse a cabo mediante votación directa en la plenaria, lo que generaría mayor incertidumbre política en el arranque del nuevo período legislativo.