Excuñada de Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, fue dejada en libertad: su visa estaba vencida desde los 90

La ciudadana brasileña Bruna Ferreira fue dejada en libertad bajo fianza de 1.500 dólares, este lunes (8 de diciembre), tras estar en el Centro de Procesamiento de ICE en la zona sur de Louisiana desde noviembre, cuando fue detenida por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos.

De acuerdo con su abogado Todd Pomerleau, Ferreira iba camino a recoger a su hijo en una escuela de New Hampshire, cuando funcionarios del ICE la hicieron detenerse y efectuaron su captura al no tener resuelta su situación migratoria.

La mujer, que entró siendo menor de edad a los Estados Unidos, estuvo comprometida con el hermano de la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, y llegaron a tener un hijo.

Su visa de turista se venció en la década de los 90 y, aunque estuvo en el país bajo un programa que beneficia a personas que entraron a los Estados Unidos siendo menores de 18 años, fue arrestada por presunta agresión, dejando de ser apta.

El Gobierno insiste en que, si bien fue dejada en libertad, está a la espera de ser deportada:

Desde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) explicaron que Ferreira entró “en los Estados Unidos con un visado de turista B2 que le obligaba a abandonar el país antes del 6 de junio de 1999” y, aunque “un juez designado por (el expresidente) Biden le concedió la posibilidad de pagar una fianza (…) deberá presentarse periódicamente ante las autoridades de ICE para garantizar que cumple las condiciones de su libertad”.

Pese a su rol de portavoz, Leavitt ha evitado referirse al tema. Y, en su lugar, el Departamento de Seguridad Nacional indicó que:

“Seguirá trabajando para expulsar lo antes posible a todos los extranjeros que se encuentran ilegalmente en el país. Como siempre ha mantenido el departamento, todos los extranjeros ilegales pueden evitar problemas legales si optan por la autoexpulsión de forma digna, con una ayuda de 1.000 dólares, un vuelo gratuito a su país y la posibilidad de volver a entrar legalmente en Estados Unidos en el futuro”.

Pomerleau, quien representa a Ferreira, dijo a la prensa que le concedieron la libertad bajo fianza porque no representa peligro alguno para los Estados Unidos. En otras palabras, “el Gobierno aceptó el argumento, en ningún momento alegó que fuera una extranjera indocumentada con antecedentes penales y desistió de apelar”.