CANAL RCN
Internacional

Excuñada de Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, fue dejada en libertad: su visa estaba vencida desde los 90

La mujer fue arrestada hace unos años por presunta agresión. Se desconoce cómo logró zafarse de sus problemas con la justicia.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

diciembre 09 de 2025
01:17 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La ciudadana brasileña Bruna Ferreira fue dejada en libertad bajo fianza de 1.500 dólares, este lunes (8 de diciembre), tras estar en el Centro de Procesamiento de ICE en la zona sur de Louisiana desde noviembre, cuando fue detenida por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos.

De acuerdo con su abogado Todd Pomerleau, Ferreira iba camino a recoger a su hijo en una escuela de New Hampshire, cuando funcionarios del ICE la hicieron detenerse y efectuaron su captura al no tener resuelta su situación migratoria.

Pariente de portavoz de Trump fue capturada por las autoridades migratorias: su visa expiró en 1999
RELACIONADO

Pariente de portavoz de Trump fue capturada por las autoridades migratorias: su visa expiró en 1999

La mujer, que entró siendo menor de edad a los Estados Unidos, estuvo comprometida con el hermano de la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, y llegaron a tener un hijo.

Su visa de turista se venció en la década de los 90 y, aunque estuvo en el país bajo un programa que beneficia a personas que entraron a los Estados Unidos siendo menores de 18 años, fue arrestada por presunta agresión, dejando de ser apta.

El Gobierno insiste en que, si bien fue dejada en libertad, está a la espera de ser deportada:

Desde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) explicaron que Ferreira entró “en los Estados Unidos con un visado de turista B2 que le obligaba a abandonar el país antes del 6 de junio de 1999” y, aunque “un juez designado por (el expresidente) Biden le concedió la posibilidad de pagar una fianza (…) deberá presentarse periódicamente ante las autoridades de ICE para garantizar que cumple las condiciones de su libertad”.

Pese a su rol de portavoz, Leavitt ha evitado referirse al tema. Y, en su lugar, el Departamento de Seguridad Nacional indicó que:

Lista de países con restricciones de viaje a los EE. UU. podría ampliarse: de 19 pasaría a 30
RELACIONADO

Lista de países con restricciones de viaje a los EE. UU. podría ampliarse: de 19 pasaría a 30

“Seguirá trabajando para expulsar lo antes posible a todos los extranjeros que se encuentran ilegalmente en el país. Como siempre ha mantenido el departamento, todos los extranjeros ilegales pueden evitar problemas legales si optan por la autoexpulsión de forma digna, con una ayuda de 1.000 dólares, un vuelo gratuito a su país y la posibilidad de volver a entrar legalmente en Estados Unidos en el futuro”.

Pomerleau, quien representa a Ferreira, dijo a la prensa que le concedieron la libertad bajo fianza porque no representa peligro alguno para los Estados Unidos. En otras palabras, “el Gobierno aceptó el argumento, en ningún momento alegó que fuera una extranjera indocumentada con antecedentes penales y desistió de apelar”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Redes sociales

Con estas rigurosas medidas un país restringió el uso de redes a menores de 16: les piden hasta tarjeta de identidad

María Corina Machado

Este sería el plan de María Corina Machado si Nicolás Maduro deja el poder: EE. UU. lo analiza

María Corina Machado

Rueda de prensa de María Corina Machado en Oslo fue cancelada

Otras Noticias

Congreso de la República

Atención: Se hundió la reforma tributaria en el Congreso

La comisión cuarta del Senado fue la primera en votar y hundió la reforma con 9 votos por el No y 4 por el sí.

Selección Colombia

Los partidos del Mundial 2026 que coincidirían con una eventual segunda vuelta presidencial

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, expresó su preocupación por el calendario mundialista para el próximo año,

Icetex

Abren jornada para condonar deudas con Icetex: requisitos y cómo acceder a este beneficio

Miss Universo

Revelaron el último parte médico de Miss Jamaica: "Fractura y hemorragia intracraneal"

Reforma a la Salud

Las dudas presupuestales alrededor de la reforma a la salud: ¿Tendrá luz verde en el Senado?