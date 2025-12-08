Explosión en planta de acero dejó dos muertos y diez heridos en Pensilvania

Una fuerte explosión registrada este 11 de agosto en la planta siderúrgica US Steel Clairton Coke Works, en el estado de Pensilvania, dejó un saldo de dos trabajadores fallecidos y diez más heridos, según confirmaron las autoridades locales y la compañía.

El estallido, que generó una densa columna de humo negro visible a varios kilómetros, se produjo en las baterías de hornos de coque, una zona donde diariamente laboran alrededor de 1.300 personas.

El incidente ocurrió hacia las 11:00 a. m. hora local y movilizó de inmediato a equipos de emergencia.

La policía del condado de Allegheny y la empresa informaron que las dos víctimas fueron halladas sin vida en el lugar, mientras que los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos.

Entre ellos, se encontraba un trabajador que inicialmente había sido reportado como desaparecido.

La planta se ubica a unos 25 kilómetros de Pittsburgh.

En un comunicado, US Steel aseguró que su prioridad es “la seguridad y el bienestar de nuestros empleados y el medio ambiente” y que está colaborando con las autoridades para esclarecer las causas de la explosión.

David Burritt, director ejecutivo de la compañía, lamentó lo ocurrido y expresó que “en momentos como este, los empleados de US Steel se unen para expresar su cariño, oraciones y apoyo a todos los afectados”.

Medios locales reportaron que algunas personas habrían quedado atrapadas bajo los escombros, aunque las autoridades no han precisado el estado de las operaciones de rescate.

La investigación para determinar el origen del incidente continúa en curso.