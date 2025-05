Expresidente Pepe Mujica en delicado estado de salud: atraviesa última fase de su cáncer

En las últimas horas, se conoció el delicado estado de salud en el que se encuentra el expresidente uruguayo José ‘Pepe’ Mujica, quien atraviesa la fase termina de un cáncer de esófago que padece desde hace un tiempo.

Su esposa, la exvicepresidenta Lucía Topolansky, informó que en este momento el exmandatario recibe cuidados paliativos para evitar el dolor.

En enero, Mujica reveló que el cáncer se había extendido por su cuerpo y que, a sus 89 años, no haría más tratamientos.

Pepe Mujica en la fase terminal de su cáncer de esófago

La situación actual es terminal, aseguró Topolansky, citada por la radio local Sarandí, al explicar que están haciendo lo necesario para que Mujica viva el último pasaje de su vida lo mejor posible.

Sobre la ausencia del expresidente (2010-1015) en las elecciones regionales del domingo, en las que la izquierda retuvo el poder en la capital del país, Montevideo, su compañera explicó que el traslado en vehículo era mucho para él y su médica le recomendó que no fuera.

El domingo, el presidente uruguayo Yamandú Orsi, delfín de Mujica, pidió que respetaran la intimidad del exguerrillero.

Todos debemos aportar a que en todas nuestras etapas de la vida la dignidad sea la clave, no hay que enloquecerlo, hay que dejarlo tranquilo.

El agresivo cáncer que apaga la vida del expresidente Pepe Mujica

El expresidente Mujica reveló a inicios de 2025 que el cáncer de esófago que sufre se extendió a su hígado y que no se podía detener el avance de la enfermedad.

El cáncer en el esófago me está colonizando el hígado. No lo paro con nada. ¿Por qué? Porque soy un anciano y porque tengo dos enfermedades crónicas. No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni una cirugía porque mi cuerpo no lo aguanta.

"Lo que pido es que me dejen tranquilo. Que no me pidan más entrevistas ni nada más. Ya terminó mi ciclo. Sinceramente, me estoy muriendo. El guerrero tiene derecho a su descanso", dijo Mujica hace cinco meses.

Mujica, exguerrillero, presidente de 2010 a 2015 y una de las figuras más emblemáticas de la izquierda en América Latina, fue diagnosticado con cáncer de esófago en mayo de 2024.

La médica personal de Mujica, Raquel Pannone, confirmó que Mujica tenía "metástasis de su cáncer de esófago a nivel del hígado".