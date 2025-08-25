Falleció el bebé de reconocidos influencers: anunciaron la pérdida de su hijo con conmovedor mensaje

Una de las parejas de creadores de contenido más populares en el mundo de las redes sociales compartió una noticia que ha conmovido profundamente a su comunidad.

Karen Barrera, conocida por su contenido de moda y comedia, y su esposo, el reconocido youtuber puertorriqueño Daniel “El Travieso” Ruiz, revelaron la dolorosa pérdida de su primer hijo.

La pareja, que había mantenido su embarazo en privado, optó por anunciar la triste noticia en un momento en que se esperaba un mensaje de alegría. Con una vulnerabilidad y valentía inesperadas, la pareja de influencers se abrió a sus millones de seguidores para compartir su duelo.

Este acto fue considerado como una lección de resiliencia y generó gran movimiento de apoyo en las redes sociales.

Lo que debía ser un anuncio de vida se convirtió en una despedida, en un gesto desgarrador: Pareja de influencers anunciaron la pérdida de su bebé y en medio de su tristeza agradecieron a sus seguidores por el respaldo recibido en medio del dolor.

Karen Barrera, a través de un emotivo video publicado en su cuenta oficial, mostró momentos de la breve gestación, desde la prueba de embarazo positiva hasta la primera ecografía y la emotiva reacción de su esposo al saber la noticia.

El video, que contrastaba con los videos de comedia y estilo de vida a los que tienen acostumbrados a sus seguidores, iba acompañado de un mensaje conmovedor que resumía su dolor.

“Fuiste muy amado, mi bebito”, escribió Karen, dejando claro que a pesar del poco tiempo, el bebé fue profundamente esperado. La influencer reveló que tenían planeado hacer público el embarazo el mismo día de la pérdida, una cruel coincidencia que tiñó de tristeza lo que iba a ser un momento de felicidad.

Por su parte, Daniel El Travieso se ha convertido en el pilar de apoyo para su esposa, demostrando una inquebrantable fortaleza.

La pareja, que se casó en 2022, ha afrontado el que describen como el momento más difícil de su vida en pareja.

La reacción del público no se hizo esperar. Miles de seguidores y colegas del medio han expresado su solidaridad, destacando la importancia de respetar los procesos de las parejas y evitar preguntas intrusivas sobre la paternidad.