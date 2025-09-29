Falleció influencer de 14 años tras luchar contra grave enfermedad: esto se sabe

Se trata de la influencer Zuza Beina, una adolescente estadounidense de 14 años que falleció el pasado 23 de septiembre.

¿Quién era Zuza Beina?

A través de redes sociales, la joven compartía detalles de su vida y de la enfermedad que enfrentaba, pues luchaba contra una leucemia mieloide aguda que le fue diagnosticada cuando tenía apenas tres años. En sus publicaciones, relataba diferentes momentos de sus intervenciones médicas.

Con el paso del tiempo, su voz se convirtió en un apoyo y en una fuente de fortaleza para otras familias que atravesaban situaciones similares.

La triste noticia de su fallecimiento fue confirmada en sus propias redes sociales, donde allegados lamentaron profundamente la partida de la pequeña.

Con el corazón roto compartimos que Zuza murió ayer por la mañana. Vivió 11 de sus 14 años con un cáncer implacable, pero vivió más plena y agradecida que la mayoría. Su ser nos cambió para siempre, y su muerte también lo hará, expresaron a través de sus redes sociales.

RELACIONADO Murió adolescente que apuñaló a una profesora en escuela de Francia

Esta fue la última publicación de Zuza Beina

Últimamente, mi salud no ha sido la mejor, ni física ni mentalmente. He estado con muchísimo dolor, expresó a través de sus redes sociales.

De hecho, en el último video antes de su fallecimiento, agradeció a todas las personas, familiares, amigos y allegados que la acompañaron con su tiempo, apoyo y cuidados en los días más difíciles.

Es importante destacar que fue sometida a múltiples tratamientos e incluso a tres trasplantes de médula ósea.

Pese a la complejidad de los procedimientos y las dificultades propias de la enfermedad, la adolescente encontró en las redes sociales un espacio para compartir su experiencia. A través de sus publicaciones, no solo relataba los avances y retrocesos de su tratamiento, sino que también lograba dar visibilidad al cáncer infantil, sensibilizando a miles de personas sobre esta realidad.

Por ahora, varios seguidores e internautas han lamentado el fallecimiento de Zuza, destacando que fue una niña resiliente a pesar de todos los retos que tuvo que enfrentar.