CANAL RCN
Internacional

Familiares claman por rescate de mineros atrapados en El Callao, Venezuela

Hasta la tarde del viernes los restos de cinco de los mineros muertos fueron recuperados.

Mineros
Mineros /Foto: Pixabay

AFP

octubre 18 de 2025
08:00 a. m.
Desesperación, angustia y dolor. Familiares de los mineros sepultados en una mina de oro en la población de El Callao, sur de Venezuela, clamaron el viernes mayor celeridad en la búsqueda de los cuerpos cinco días después de la tragedia.

Las fuertes lluvias caídas el domingo en esta población del estado Bolívar, fronterizo con Brasil, inundaron túneles de varios metros donde los mineros buscan oro y al menos 14 quedaron atrapados, entre montones de lodo y escombros.

Familiares protestaron el viernes para reclamar mayor eficiencia en las búsquedas. Exigían a las autoridades que emplearan máquinas pesadas para remover el barro.

Familiares claman por entierro digno de mineros atrapados

"Estamos viviendo una agonía, tenemos cinco días con una agonía, con llanto", dijo a la AFP Elizabeth Zerpa, quien perdió a dos primos.

Son casi nulas las esperanzas de que alguno de los mineros sea rescatado con vida. "Queremos que esos muchachos tengan un entierro digno si es que están muertos", remarcó Zerpa, de 47 años.

"Es horrible la desesperanza", indicó por su parte a la AFP Ángel Trejo, quien espera en Maracay, estado Aragua (centro), noticias de su sobrino Fabián Trejo, de 32 años, padre de tres niños pequeños.

"Me uno a los corazones que están sufriendo", afirmó Trejo, quien no ha podido viajar al lugar a acompañar a sus familiares porque está desempleado.

Recuperan cinco cuerpos tras colapso minero en El Callao

Hasta la tarde del viernes los restos de cinco de los mineros muertos habían sido recuperados, informó Gregory González Acevedo, jefe de la zona operativa de evaluación de daños de Bolívar en una publicación en Instagram.

Yulisbeth García, gobernadora del estado Bolívar, dijo que las labores de búsqueda continuarán hasta extraerlos a todos. "Estamos todavía en el trabajo de la recuperación de los cuerpos, nosotros no hemos detenido el trabajo".

El Callao es una población cuya vida gira en torno a la extracción de oro. Está ubicada a unos 800 kilómetros por carretera desde Caracas. Unos 60.000 mineros trabajan en el lugar, según cifras oficiales.

Forma parte del Arco Minero del Orinoco, una franja de 112.000 km2 con grandes reservas minerales donde se conjugan la minería legal y las minas clandestinas. Además de oro hay diamantes, cuarzo, hierro, bauxita y coltán.

Entre 2023 y 2024, al menos unas 30 personas murieron por el colapso de minas de oro en el estado Bolívar.

