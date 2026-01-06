Murió el bebé de una reconocida influencer: tenía tan solo dos meses

Una reconocida influencer se encuentra atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida debido a que confirmó la muerte de su bebé después de Navidad.

Fernanda Moreno, que es oriunda de Ciudad de México, es conocida como Fer Moreno en el entorno digital, tiene 28 años y participó en Acupulco Shore, escribió un desgarrador mensaje en redes sociales tras lo sucedido.

La influencer había sido mamá el pasado 9 de octubre de 2025, pero, desafortunadamente, de manera inesperada, su bebé partió de este plano terrenal el 25 de diciembre.

Este fue el desgarrador mensaje con el que la influencer Fer Moreno confirmó la muerte de su bebé

Hace tres días, la influencer Fer Moreno publicó varias fotos de momentos vividos con su bebé y redactó el sentido mensaje de último adiós.

"Atlas, te amo más allá de la vida porque el amor está en el alma y el alma nunca muere", escribió.

Sin embargo, hasta el momento, no se ha conocido cuál fue la causa exacta del deceso del bebé de Fer Moreno y la influencer ha pedido respeto para enfrentar su duelo.

Los seguidores de Fer Moreno, la reconocida influencer que participó en Acapulco Shore, han expresado su luto

Después del desgarrador mensaje que la influencer Fer Moreno escribió en sus redes sociales, sus seguidores le desearon mucha fortaleza en medio de su dolor.

"Muchas oraciones de paz y fortaleza para los padres", "un fuerte abrazo", "esto es muy triste", "qué pesar lo que ocurrió", "ella estaba muy emocionada con su bebé", "mis más sinceras condolencias", "será un hermoso angelito", "lo lamento", "siempre te cuidará desde el cielo", "que Dios la cuide y proteja", "mucha fuerza para soportar su pérdida", "que Dios le conceda el descanso eterno" y "se me arruga el corazón", han sido algunos de los comentarios.